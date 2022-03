Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e seguiti dal pubblico italiano. Ma anche la moglie Sonia Bruganelli di recente è balzata agli onori della cronaca per la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip 6. Un’avventura di cui si è parlato moltissimo non solo per il clamore che il reality condotto da Alfonso Signorini suscita ogni volta. Ma anche perché al fianco di Sonia c’era Adriana Volpe con la quale si vociferava che i rapporti fossero tutt’altro che buoni.

In realtà le due opinioniste hanno ammesso di aver superato tutte le incomprensioni e anzi di aver stretto un legame non solo professionale. Da casa il conduttore di “Avanti un altro!” non ha fatto mancare il suo supporto alla moglie che, per chi non lo sapesse, è una produttrice tv. I due, sposati dal 2002, sono innamoratissimi e genitori di tre figli. In ogni caso Paolo, nella sua ‘vita precedente’, è stato sposato con un’altra donna, Diane Zoeller.

Quest’ultima è una psicologa americana molto famosa in patria. Dalla relazione con Paolo Bonolis sono nati due figli, Stefano e Martina. Il primo ha studiato negli States e vive a New York. Sul rapporto con il suo primogenito il conduttore ha scritto nella sua autobiografia “Perché parlavo da solo”: “Quando è nato Stefano non ero ancora abbastanza appagato dalla vita, e non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Oggi finalmente siamo vicini. Stefano è un uomo libero, generosissimo e buono, e io sono felice che abbia accanto a sé la donna che ama”. Ma è la sua seconda figlia Martina che oggi sta facendo parlare di sé.





Bella come il sole, anche Martina deve avere un debole per il lato comico della vita proprio come papà. Nel 2019 ha infatti sposato proprio un comico, ovvero Tito Garza. La coppia l’anno dopo ha avuto un figlio di nome Theodor e così Paolo Bonolis è diventato nonno. Ma se per il matrimonio il conduttore e Sonia sono volati negli Usa, per vedere il nipotino è stato necessario attendere a causa della scoppio della pandemia.

Ma la figlia di Paolo Bonolis? È la prossima madre natura di Ciao Darwin, bellissimaaa😍 pic.twitter.com/9sFD6Kot6k March 17, 2022

Recentemente, tuttavia, si è tornati a parlare di Martina Bonolis. Perché? Beh, vista la sua avvenenza c’è chi è pronto a scommettere che potrebbe essere lei la prossima Madre Natura di “Ciao Darwin”. Il fortunato programma giunto nel 2019 all’ottava edizione potrebbe proporre proprio Martina nei panni del famoso personaggio. E voi che ne pensate? Sarebbe la donna giusta al posto giusto?