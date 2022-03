“Ma dici davvero?”. Paolo Bonolis, il gesto per Sonia Bruganelli e giù subito le critiche di tutti

Nella serata del 14 marzo è terminato il ‘GF Vip 6’, che ha visto prevalere Jessica Selassié, la quale è riuscita ad avere la meglio su Davide Silvestri nello scontro finale. Tra le grandi protagoniste di questa edizione l’opinionista Sonia Bruganelli, che ha vissuto anche momenti di tensione sia con la collega Adriana Volpe che con lo stesso conduttore Alfonso Signorini. Ma ora la polemica è divampata improvvisamente a causa di un gesto del marito Paolo Bonolis, che sta facendo molto discutere.

Probabilmente Paolo Bonolis non si aspettava tutto questo clamore, ora anche mediatico, visto che quello che è successo sul social network Instagram è riportato dai vari siti di informazione. Pensava presumibilmente di essere riempito di complimenti per la sua dedica nei confronti di Sonia Bruganelli, invece quel suo atteggiamento si è tramutato in un boomerang. Parole le sue che non hanno scaldato il cuore di molti follower, che al contrario lo hanno criticato aspramente.

In particolare Paolo Bonolis ha deciso di scrivere un post su Instagram, che ha recitato: “Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo. Sei su Mediaset Infinity con un programma che hai voluto a tutti i costi, sei stata un’opinionista del GF Vip con le palle, sei una mamma bravissima ed una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo”. E subito sono partiti gli affondi del popolo del web.





E immediatamente sono stati scritti dei messaggi poco carini dagli utenti: “Ma è solamente antipatica”, “Siamo onesti, opinionista con le palle proprio no. Troppo di parte e pure in modo troppo evidente. Per lei è esistita una sola concorrente e senza un valido motivo. Dai, su bisogna essere obiettivi”, “Credo che queste cose se le scriva da sola”. E dopo quest’ultimo commento Paolo Bonolis non ci ha visto più: “Signora, ma lei sta male?”. Dunque, il presentatore Mediaset non è rimasto in silenzio.

Qualche giorno fa, parlando del ‘GF Vip’, Sonia Bruganelli aveva invece detto: “Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil Sorge. E credo anche che lei sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv”. Quindi, pensa che l’influencer possa emergere di più rispetto alle ex coinquiline. Non a caso inizierà dal 15 marzo l’esperienza televisiva a ‘La Pupa e il Secchione Show’, condotta da Barbara D’Urso.