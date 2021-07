Attacchi di panico e un rapporto col marito non proprio semplice. Nei giorni scorsi abbiamo conosciuto il lato oscuro della vita di Paola Perego, l’amata conduttrice sposata con il manager tv Lucio Presta. Paola ha attraversato momenti difficilissimi, in cui addirittura ha pensato di farla finita: “Ho pensato che fosse stato meglio morire. Però poi avevo anche paura della morte. In quello stato sei veramente prigioniera, non c’è un’altra spiegazione.

Chiusura Parliamone sabato? Sono stata il capro espiatorio, ma ho pagato un prezzo veramente troppo alto”. Insomma la conduttrice ha svelato una parte sconosciuta e terribile della propria vita. Ora, però, è arrivato il momento di pensare al lavoro e agli interessanti progetti professionali che l’aspettano. Intanto si fa il suo nome per la conduzione di un programma che farà il suo ritorno a Mediaset dopo una lunga assenza. Parliamo de “La Talpa”, potrebbe essere proprio Paola Perego a condurre la prossima edizione del reality.

Ma se la conduzione de “La Talpa” è soltanto un’ipotesi c’è un altro evento che invece Paola Perego è sicura di guidare. È stata la stessa conduttrice a farlo sapere a tutti con un video postato sul proprio profilo Instagram in cui esterna tutta la sua gioia, pur lanciando una ‘frecciatina’ agli organizzatori. “Era il 1996 e presentavo con Paolo Bonolis la mia prima edizione del festival di Castrocaro. Poi ne ho fatto un altro nel 2004. Poi mi hanno detto ‘Bene, adesso ti chiameremo…’ ci hanno messo un po’. Sono passati quasi venti anni, ma sono felice di annunciarvi che condurrò la prossima edizione del festival di Castrocaro”.





Sarà dunque Paola Perego a condurre il festival di Castrocaro, per lei si tratterà della quarta edizione. La prima fu appunto quella del 1996, condotta insieme a Paolo Bonolis, poi in solitaria sono arrivate quelle del 2003 e del 2004. Il “Concorso per voci nuove”, questo l’altro modo in cui viene chiamato il festival, sarà trasmesso in prima serata da Rai2 a fine estate.

Naturalmente in tanti hanno commentato il post di Paola Perego, prossima conduttrice del festival di Castrocaro. “Più Perego per tutti!!! ❤️❤️❤️ vai amica mia sei la migliore!!!!!” dice una follower. Poi un mare di mi piace, cuori e emoticons, tanti “Evviva”. E Carolyn Smith commenta così: “Bella prima ancora piu bella ora!”. C’è anche Marco Carta: “Ciao Paola! Sarà bellissimo vederti!”. Insomma, l’atmosfera già sta scaldando, tutti in attesa di vedere Paola Perego al ‘suo’ festival di Castrocaro.