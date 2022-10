Pamela Prati, continua la sua avventura al GF Vip 7. Giovedì scorso il pubblico l’ha salvata e preferito eliminare Amaurys Perez. Ma la puntata è stata importante anche per una sorpresa che l’ha fatta commuovere fino alla lacrime: la produzione le ha fatto incontrare in giardino la sorella Sebastiana e il fratello Giuseppe.

La showgirl è legatissima alla sua famiglia e ne ha parlato anche con i vipponi all’indomani dell’incontro che le ha sicuramente dato la carica per proseguire al meglio questa avventura nella Casa: “Io li amo più della mia stessa vita. E poi avete visto che belli?”, ha detto parlando dei fratelli.

Leggi anche: “Ti abbiamo beccata”. GF Vip 7, così salta l’ultima di Pamela Prati. Le accuse con tanto di prove





Pamela Prati, fuori la frase segreta al GF Vip 7

E ancora, sempre Pamela Prati: ”Lei meravigliosa, ha una pelle fantastica, è genetica. E lui? Ha più di 70 anni ed è un ragazzino, si allena tutti i giorni. Tanti anni fa abbiamo anche fatto un incidente, lui ha dovuto fare riabilitazione, ma si è ripreso alla grande. Poi ho un’altra sorella che dimostra 20 anni di meno, sembra una 50enne. Con tutti loro ho un rapporto molto bello sono le mie colonne. Avete visto con Sebastiana e Giuseppe come ho reagito? Mi mancano troppo e qui dentro penso spesso a loro sono sincera”.

Ma torniamo alla diretta, quando Sebastiana e Giuseppe hanno cercato di incoraggiare la sorella e per lei hanno speso bellissime parole. Poco prima di salutarli però si è aperto un piccolo giallo: la ex stella del Bagaglino ha iniziato a parlare in sardo ai suoi fratelli e molti si sono chiesti cosa abbia detto loro.

Il sito Biccy ha svelato l’arcano, compresa una richiesta particolare che Pamela Prati avrebbe fatto ai fratelli. Rivolgendosi alla sorella ha detto: “Perché non dici quello che ho fatto Bastiana? Sì quello che ho sempre fatto per te e per lui. Non hai capito? Sì quello che ho fatto per voi due”. E lei, un po’ perplessa: “Ma non sei contenta di quello che ho detto fino ad ora? Quello che hai fatto per noi, sì”. Ma poi Signorini ha interrotto la sorpresa.