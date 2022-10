Pamela Prati eliminata dal GF Vip 7? La showgirl è sicuramente una delle protagoniste di questa nuova edizione del reality di Alfonso Signorini, non a caso la più pagata tra i vipponi, dicono le indiscrezioni. Nelle scorse puntate il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio il caso Mark Caltagirone.

La ex stella del Bagaglino ha spiegato per filo e per segno la sua versione. Ha parlato con il suo avvocato, ospite in studio in una delle ultime dirette, e appreso che i genitori del bambino che sarebbe stato utilizzato per impersonare Sebastian, il finto figlio di Mark Caltagirone, hanno sporto denuncia ma il pm ha annunciato che lei non è indagata.

Pamela Prati eliminata dal GF Vip 7?

Ma si avvicina una nuova puntata, quella di giovedì 27 ottobre 2022, dove verrà letto il verdetto del pubblico sul televoto lanciato lunedì. Pamela Prati rischia di essere eliminata? È finita in nomination insieme ad Amaurys Perez, George Ciupilan e Giaele De Donà. Uno di loro dovrà salutare i suoi compagni d’avventura e uscire dalla porta rossa.

Anche questa settimana il televoto è in positivo ( (i telespettatori devono rispondere alla domanda: “Chi vuoi salvare?”) ma i sondaggi che puntualmente vengono resi noti poche ore prima della diretta sembrano parlare chiaro: ad avere la peggio potrebbe essere Pamela, che quindi è la meno votata del gruppo.

Ma non sarebbe una sorpresa: Pamela Prati è convinta di essere l’eliminata e quindi di uscire. Mentre era in giardino e chiacchierava con Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà ha esclamato: “Spero di tornare a casa mia, giovedì sera”. Pensa di essere la meno preferita dal pubblico e per questo motivo lascerà il GF Vip. Sarà davvero così?