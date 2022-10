Il collo di Pamela Prati. Durante la diretta del reality show non manca occasione per la showgirl del Bagaglino di indossare una collana, un foulard o un abito a collo alto nasconde e ovviamente i telespettatori si sono chiesti il motivo. Nei giorni scorsi Viviana Bazzani ha risposto al dubbio in un video pubblicato sul sul suo canale TikTok.

L’opinionista di cronaca rosa, ex agente di polizia ed ex naufraga dell’isola dei Famosi, ha svelato il motivo per il quale al GF Vip 7 Pamela Prati nasconde quella parte del corpo. “Come mai Pamela Prati si nasconde? Alcuni giornali dicono che è un modo di lanciare una nuova moda molto glamour con questi accessori che addobbano il collo”. “Va detto che sono sempre i soliti tre accessori e questo pare strano”, ha spiegato l’opinionista. Pamela Prati lo coprirebbe per motivo puramente estetico. La showgirl sarda, infatti, ha 63 anni come tutti sanno a una certa età la pelle inizia a perdere tonicità e cede.

Il collo di Pamela Prati sempre nascosto: ecco la foto

“Si è scoperto che non è uno sponsor di Pamela Prati, è una cosa che ha comprato lei di sua iniziativa, ma dicono perché è una moda. Io penso proprio di no, fammi fare la cattiva! Non so se avete notato… Pamela Prati si porta molto bene i suoi anni però il viso è cambiato, nel senso che è molto tirato”, ha spiegato ancora Viviana.

Ora però il mistero è stato svelato. Sui social è stata mostrata la foto di Pamela Prati. “Ma qualcuno ha mai visto il suo collo? #gfvip”, “#PamelaPrati al #gfvip dimostra che che ti puoi fare tutta la plastica che vuoi, ma il collo è praticamente intoccabile e se non vuoi mostrare i segni l’età devi portare foulard anche quando fai la doccia”, si legge su Twitter.

La showgirl sarda e concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha sempre cercato di nascondersi con collane e foulard ma in queste ore è saltata fuori la foto del suo collo. Una foto che darebbe ragione a Viviana Bazzani e a molti utenti del web. In effetti, dalla foto diffusa, il collo di Pamela Prati mostra tutti i segni della sua età, 63 anni.