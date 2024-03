Il Grande Fratello è finito nella notte tra il 25 e 26 marzo con la vittoria di Perla, ma all’esterno è successo il caos totale. E ad essere coinvolti sono stati Monia e Varrese, i quali si sono trovati di fronte ad una scena agghiacciante. Infatti, è quasi scoppiata una vera e propria rissa a causa di una terza persona, che si sarebbe indispettita per un atteggiamento di Massimiliano.

Era terminato da poco il Grande Fratello, quando fuori dagli studi si è registrata una tensione altissima. E ora proprio Monia è finita nel mirino delle critiche, dopo quello che è stato costretto a subire l’ex partner Varrese dall’attuale fidanzato dell’ex gieffina, ovvero il fratello di Greta. Quest’ultimo era letteralmente incontenibile e avrebbe utilizzato dei comportamenti di natura violenta.

Leggi anche: “Fermatelo, picchia Varrese!”. Grande Fratello, rissa fuori agli studi dopo la finale: gli altri concorrenti erano lì





Grande Fratello, caos contro Monia dopo la quasi rissa tra Varrese e il fratello di Greta

In rete il video dall’esterno del Grande Fratello è diventato virale. Si è vista Monia cercare di contenere la furia di Josh Rossetti davanti a Varrese. La gieffina, secondo il racconto di alcuni testimoni, sarebbe anche stata spintonata dal ragazzo. E sul social network X non si sta facendo che parlare di questa situazione incresciosa, anche perché stanno emergendo dei particolari bruttissimi.

Il sito Ultimenotizieflash ha riportato alcune frasi degli utenti, in risposta all’aggressione del fratello di Greta, che avrebbe colpito con calci e pugni un muro, una porta e pure l’auto dove era a bordo Massimiliano. Josh si sarebbe infuriato per un presunto applauso ironico di Varrese verso la donna. Gli internauti hanno raccontato che pare fosse presente pure la figlia dell’attore: “Scappa Monia, che spettacolo indegno”, “Ma che uomo porti a casa alle tue figlie?!?!?! Uno che vuole fare le risse come i 15enni fuori dai locali?!?! Riprenditi Monia… non è normale lui e non lo è la madre”, “Nella macchina con Varrese c’era anche la figlia. Renditi conto di quanto avrà avuto paura mentre quel troglodita urlava, scalciava e batteva pigli sulla macchina”.

Cioè questo ha reagito così solo per un “brava monia”?

Questo ragazzo ha seri problemi mentali #grandefratello https://t.co/EeJhjADFCs — senzailbastonetraleruote (@senzailbastone1) March 26, 2024

Varrese non l’ho mai apprezzato e ok va bene, ma vedere un uomo strattonare persone per picchiarne un altro, che a sua volta ha una figlia che sta vedendo la scena dal vetro di una limousine, agghiacciante. #GrandeFratello #sergetti — Tina (@tinamartinareal) March 26, 2024

Nel filmato che vi abbiamo messo qui sopra si sente anche una bimba urlare: “Mamma” e molti pensano che sia proprio la figlia di Max spaventata. Monia è stata invitata dal pubblico a prendere le distanze dal fidanzato e a lasciarlo il prima possibile. Questa un’altra reazione dal web: “Varrese non l’ho mai apprezzato e ok va bene, ma vedere un uomo strattonare persone per picchiarne un altro, che a sua volta ha una figlia che sta vedendo la scena dal vetro di una limousine, agghiacciante“.