Ornella Vanoni è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il programma di Rai 3 ha ospitato la storica cantante italiana che come prima reazione ha sbuffato davanti al conduttore. “Non so se arrivo a Natale”. Queste le prime parole della Vanoni, nella puntata del 28 novembre. Prontamente Fazio commenta ironico: “Cominciamo bene…”. Tanta ironia soltanto, per fortuna, da parte di Ornella che da sempre è sempre stata una persona che sa prendersi in giro. Poi la donna continua: “Io ritengo che invecchiare sia bello soltanto se tiri fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, cioè quello infantile”.

Ornella Vanoni, come saprete, sta promuovendo in giro il suo ultimo album. È per questo che in questi ultimi giorni si parla molto di lei. Recemente a Vanity fair ha parlato dei suoi amori: è partita da Giorgio Strehler, una persona con cui ha condiviso una relazione che all’epoca diede scalpore. La Vanoni ha detto: “Da scuola mi volevano cacciare, mamma piangeva, papà non parlava più, lui era sposato”.

Secondo tanti e la stessa Ornella, il loro amore è stato tanto difficile anche perché c’era una notevole differenza d’età. Poi, si è parlato di un altro grande amore nella vita di Ornella Vanoni: Gino Paoli. Con lui la cantante ha condiviso numerosi brani e tanti anni di passione. Tuttavia è sempre stato un amore impossibile.





Perché, spiega la cantante, “non lo possedevo, non lo avevo. Quando non hai una persona sei portato a credere che l’amore più grande sia quello che ti fa soffrire di più”. Sempre da Fazio, Ornella Vanoni dirà: “Sono qui, mi ha detto la BMG (la sua casa discografica) ‘Vai da Fazio’. Non so per quale motivo qui in Italia la promozione deve essere gratis, non sto guadagnando niente”.

Poi Ornella Vanoni si è scusata di essere troppo onesta, ma che fa parte del processo dell’invecchiamento. Non poteva mancare un accenno alla sua imitatrice per eccellenza, l’ormai amica Virginia Raffaele (“Mi ha fatto sembrare una vecchia rincogl…, una maniaca sessuale“), sfogo avvenuto peraltro al Festival di Sanremo 2019 e per molti il momento più divertente della kermesse canora.