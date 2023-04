Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo il GF Vip 7. I fan li chiamano gli ‘Oriele’ e ora che il reality show è finito (lei si è classificata seconda, dietro alla vincitrice Nikita Pelizon) si godono questi giorni insieme lontani dalle telecamere. Fino a un certo punto però, perché la coppia nata all’interno della Casa si è riunita con alcuni utenti in una room su Twitter.

Ai follower i due hanno rivelato le prime confidenze che si sono scambiati una volta terminato il GF Vip 7 ma anche della gelosia di Oriana Marzoli nei confronti di Daniele Dal Moro. Del resto l’influencer non ha mai negato di essere molto gelosa…

Oriana Marzoli Daniele Dal Moro, scenata dopo il GF Vip 7

Cosa è successo adesso? A due giorni dalla finale del GF Vip 7 Oriana Marzoli si è arrabbiata con Daniele Dal Moro per via di una foto presa dalla diretta del reality in cui si vede Nicole Murgia seduta sulle sue gambe.

“Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui?”, le sue parole in una room su Twitter.

I fan hanno difeso Daniele Dal Moro, ma Oriana Marzoli ha continuato: “Quando ho visto la foto ci sono rimasta, non me lo aspettavo“. Poi rivolgendosi a Daniele: “Come ti sei permesso di farla mettere sulle tue gambe?”. E lui, ridendo: “Vi rendete cosa devo fare finito il programma?”. “Ho capito che a Daniele non piaceva, però lui mi deve ancora chiedere perdono. Chiedimi scusa davanti a tutti”, gli ha quindi chiesto. “Va bene, perdonami. Hai 5mila persone pronte a spiegarti tante cose, chiedi cose importanti, non parlare solo di me”, la risposta, ma col sorriso.