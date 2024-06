Lo abbiamo apprezzato e continuiamo ancora ad ammirarlo anche in televisione, ma Raffaello Tonon ha anche cambiato vita. Infatti, è stato immortalato in un posto di lavoro impensabile. Ha deciso di lavorare in un ambiente completamente differente rispetto al piccolo schermo, ma nei suoi confronti sono arrivati immediatamente dei complimenti speciali.

Raffaello Tonon ha cambiato vita e anche lavoro. Ha voglia sempre di mettersi in gioco e di fare cose diverse e stavolta ha stupito proprio tutti. A beccarlo in questa mansione lavorativa è stato Alessandro Rosica, conosciuto da tutti come l’Investigatore Social su Instagram. E quest’ultimo gli ha dedicato un post ricolmo di considerazioni positive.

Leggi anche: “Via dall’Italia, cosa faccio ora”. Eliana Michelazzo ha cambiato vita e lavoro: “Costretta a farlo”





Raffaello Tonon ha cambiato vita e lavoro: cosa fa oggi

Come ha voluto ricostruire il sito Biccy, Raffaello Tonon che adesso ha deciso di dare una svolta e ha cambiato vita e lavoro, ha preso parte a diverse trasmissioni tv importanti. Ricordiamo Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica, La Fattoria, Pomeriggio Cinque, Mattino 4 e Mattino 5 e il GF Vip. Ma ora eccolo all’opera in un luogo veramente clamoroso.

L’opinionista Mediaset lavora come cameriere in un ristorante, come riferito da Rosica: “Complimenti a Raffaello. Opinionista tv ed ex gieffino. Si è rimboccato le maniche e lavora come cameriere. Tanto di cappello a chi come te non scende a sporchi giochi pur di vivere. Passerò a trovarti, questa è la gente che mi piace, chi rimane con i piedi per terra”. E quindi sta lavorando così per ottenere la futura pensione.

Tonon è opinionista di Mattino Cinque News dal 2021, mentre al Grande Fratello Vip 2 ha partecipato nel 2017. Nel 2019 è stato capitano della squadra Nati vecchi di Ciao Darwin e dallo stesso anno è pure testimonial dei City Angels, associazione di volontariato.