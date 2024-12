Svolta in arrivo al Grande Fratello per Luca Calvani. Tra qualche giorno resterà a bocca aperta nella casa più spiata d’Italia, infatti Signorini gli annuncerà qualcosa di davvero importante. E forse dovremo preparare anche dei fazzoletti visto che potrebbero pure piangere in molti, in primis lui, che aspetta questo momento da tempo immemore.

Al Grande Fratello Luca sta proseguendo il suo percorso nel migliore dei modi e gli apprezzamenti del pubblico sono immensi. E ora potrebbe avere una svolta psicologica non indifferente. Andiamo a scoprire insieme chi si paleserà davanti a lui nella prossima puntata del reality show.

Grande Fratello, svolta per Luca: chi sta per arrivare per lui

Stanno uscendo delle indiscrezioni sul Grande Fratello veramente elettrizzanti e una di queste riguarda Luca. Il sito Angolo delle Notizie ha riportato una news fondamentale per il gieffino, che da adesso in poi potrebbe essere ancora più determinato a continuare la sua avventura grazie a questa spinta emotiva data da una grossa sorpresa.

Secondo i rumor rilanciati da Angolo delle Notizie, Luca dovrebbe avere l’opportunità di incontrare finalmente il suo compagno Alessandro Franchini. Un momento amorevole che farà commuovere milioni di telespettatori, che saranno incollati davanti alla tv nella serata di lunedì 16 dicembre.

Luca Calvani è stato legato sentimentalmente alla produttrice Francesca Arena, dalla quale ha avuto la figlia Bianca. Poi nel 2022 è arrivato il coming out, quando ha presentato il fidanzato.