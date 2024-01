Ieri è tornato il Grande Fratello e dopo qualche giorno dalla sua uscita, Beatrice Luzzi ha fatto il rientro nel gioco. L’attrice aveva lasciato il loft di Cinecittà lo scorso 3 gennaio dopo aver saputo dagli autori della morte del padre. Poche ore prima che l’attrice rivarcasse la porta rossa però Letizia Petris ha detto a Vittorio e Fiordaliso che qualora la produzione avrebbe riaccolto la concorrente in gioco secondo lei non sarebbe stato giusto.

“Dipende da come sta lei? Ok, ma se lei è forte magari rientra. Ma non sarebbe giusto, mi capite vero? Mettete da parte il cuore, mettete da parte che non parliamo di Beatrice. Ti andrebbe bene? Una settimana fuori è tanto. Ha avuto a che fare con le persone. Non era chiusa in un ospedale che magari era circondata. Vitto, comunque ha visto cose e parlato con altri”, ha detto ancora Letizia.

Grande Fratello, Fiordaliso sbugiarda Paolo e Letizia

A quanto pare Letizia e Paolo hanno avuto da ridire sul ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello anche in presenza di Fiordaliso e così la cantante, stanca delle continue liti nella casa, ha deciso di parlarne con la diretta interessata, Vittorio, Sergio e Stefano. Bea al suo rientro Beatrice ha abbracciato calorosamente tutti e tra questi anche Letizia dicendole: “Siamo in due ora”, ha detto facendo riferimento al fatto che entrambe hanno perso il padre. Ma la Petris ha preso questa frase malissimo e all’orecchio di Paolo Masella ha detto: “Non la sopporto. Ha toccato il mio unico punto debole”.

“Io mi sono incazzata”, ha esordito Fiordaliso. E Beatrice ha rincarato la dose: “È una stronza guarda, vuoi sapere la verità? È la peggio”. Vittorio ha detto che quella frase di Beatrice voleva essere un passo di avvicinamento, ma Fiordaliso riporta il parere di Paolo che le avrebbe detto: “Non hai sentito il tono”. A questo punto il gruppetto sbotta contro il macellaio.

Fiorda finalmente facendo il riportino giusto.



Letizia e Paolo mo so cazzi vostri #grandefratello pic.twitter.com/vmhHzQone6 — falsaaaaah (@falsaaaaah) January 9, 2024

“In tutto ciò la signora non è riuscita a dirmi una parola di solidarietà”. “Avete capito perché ho l balle girate?”, si è sfogata ancora la cantante. “Io in questa casa non ci voglio stare perché non si più pensare una cosa del genere”, ha proseguito ancora sconvolta dal comportamento di Paolo e Letizia. “Questi sarebbero capaci di mandare in carcere una persona !! Che schifo Letizia fa proprio pietà”, si legge sui social. “No, va behhh, qui urge uno psicanalista, questi stanno dando all’acido, ogni cosa che dice Bea viene percepita male. una massa di c…”, “Fiorda finalmente facendo il riportino giusto. Letizia e Paolo mo so cazzi vostri”.