Lunedì 13 maggio è andata in onda l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che, come scrivono in tanti, non sta particolarmente entusiasmando il pubblico di Canale 5 e, dati alla mano, è la meno vista di tutta la storia del reality show. Tanti ritiri, l’ultimo in ordine di tempo quello dell’imprenditore ed ex giudice di Masterchef Italia e America Joe Bastianich, uno di concorrenti più amati di questa edizione.

Ovviamente c’è stato spazio per delle nuove nomination, e tre ingressi di nuovi naufraghi, che ovviamente andranno a sostituire alcuni di quelli che in queste settimane hanno lasciato l’Honduras. Non è mancato un acceso confronto tra Rosanna Lodi, Greta Zuccarello e Samuel Peron. La prima ha più volte insinuato il dubbio che fra i due ballerini possa esserci qualcosa più che una semplice amicizia.

Isola dei Famosi, pubblico contro Sonia Bruganelli

“Per me è nata una telenovela su quest’isola” ha detto Rosanna Lodi, poi eliminata dal televoto. Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron erano i nominati di questa settimana e il pubblico a casa ha deciso di salvare Samuel e Artur, mandando a casa la romagnola.

Proprio la romagnola ha avuto un confronto molto pesante con Sonia Bruganelli, quest’anno opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip.”Tu va bene che ti senti molto Julia Roberts, stai recitando questa parte, il cliche della donna del popolo”, ha detto la Bruganelli a Rosanna. “Tu reciti”, ha detto lasciando interdetta la naufraga che le ha chiesto “Ma quale film?”. L’opinionista ha proseguito spiegandole che recita in uno dei film riusciti meno bene.

Secondo i telespettatori Sonia Bruganelli ha attaccato Rosanna per difendere quella che è stata definita la sua protetta, ovvero Greta Zuccarello, e per questo motivo hanno criticato l’intervento dell’opinionista e sui social si sono lasciati andare a commenti non proprio carini. “La Bruga fa lo stesso effetto della sabbia nelle mutande. Odiosa”, “Superba, arrogante, a volte pure cattiva, non la sopporto né come opinionista né come persona….mi sono dimenticata, pure cafona!!”.

“Ti giuro è una persona che proprio non tollero, come ben dici tu Fra non nasconde mai i suoi preferiti, anzi ne fa vanto… Che nervi!!!”, “Diciamo ke già sapevamo cm faceva, quando aveva un suo protetto”, “Insopportabile e cafona”, “Opinionista del menga…..ha affossato Rosanna per difendere la sua protetta”, “Odiosa come la sua protetta, lei difende sempre quelle arroganti e montate come lei”, si legge tra i commenti di X.