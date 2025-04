Durante l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, andata in onda ieri sera, Emma Marrone ha finalmente affrontato con ironia e chiarezza le voci insistenti su un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino. In un’atmosfera leggera e giocosa, la cantante salentina ha preso parte al programma condotto proprio dall’ex compagno, e tra sketch esilaranti e battute pungenti, ha colto l’occasione per mettere fine una volta per tutte ai gossip.

Accanto a Brenda Lodigiani, Giovanni Esposito e Federica Nargi, Emma Marrone è stata protagonista di numerosi momenti comici, ma a catturare maggiormente l’attenzione del pubblico è stato il siparietto con De Martino. La chimica tra i due, che non è mai mancata nemmeno dopo la rottura, ha acceso immediatamente l’interesse degli spettatori, che sui social non hanno fatto altro che commentare ogni gesto e parola scambiata in diretta.

“Abbiamo qualcosa in sospeso”. Emma e Stefano De Martino insieme, visti nei camerini





Stefano De Martino e Emma Marrone, la verità sul ritorno di fiamma

Durante il celebre sketch della “stanza inclinata”, uno dei momenti più attesi del programma, Emma ha ironizzato sulla conduzione di Affari Tuoi, imitandone lo stile al telefono con la celebre domanda: “Dottore?”. A risponderle è stato Giovanni Esposito, che tra le risate ha riportato tutti al tema dello show. Ma la vera sorpresa è arrivata poco dopo, con la parodia di C’è posta per te, ribattezzata per l’occasione C’è posta per Step, che ha visto Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi.

Seduti uno di fronte all’altra, Emma e Stefano si sono prestati al gioco, mentre De Lucia commentava: “Emma ha pensato tante volte di venire a casa tua, ma aspettava tu fossi single. Sono passati 15 anni e non è ancora successo”. Un riferimento ironico e pungente, culminato con la battuta sui calzini dimenticati da De Martino nel camerino di Amici nel 2009. Ma è proprio in quel momento che Emma ha colto l’occasione per mettere fine alle speculazioni, dichiarando con fermezza: “L’unica cosa che torna è un paio di calzini. Non c’è nessun ritorno di fiamma o amore. Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”.

“Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato” ✈️ #staseratuttoepossibile pic.twitter.com/IBpldRtUNq — trashtvstellare (@tvstellare) April 8, 2025

Con il sorriso sulle labbra, De Martino ha chiesto conferma a Francesco Paolantoni, che con prontezza ha risposto: “Non lo so, non sono mai stato il suo fidanzato”. La battuta finale di Emma, prima di abbracciare l’ex compagno, è stata altrettanto tagliente quanto affettuosa: “Non ti sei perso niente”.

Il pubblico ha riso, ma il messaggio è stato chiaro: tra Emma Marrone e Stefano De Martino c’è solo un’amicizia sincera, nata da un passato condiviso e mantenuta con rispetto e affetto. Un momento televisivo che ha unito il divertimento al chiarimento, mettendo definitivamente a tacere i pettegolezzi e restituendo alla cronaca rosa un raro esempio di leggerezza e maturità.