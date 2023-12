Svolta totale nella vita di questo fratello vip, che era attore e ora ha cambiato lavoro diventando un ingegnere. Ha deciso di ritornare nuovamente in televisione, partecipando al programma La volta buona di Caterina Balivo in compagnia della bellissima e famosissima sorella. E ha deciso di parlare apertamente di ciò che fa oggi. Recentemente ha anche tagliato un traguardo importante.

Infatti, lo scorso 7 dicembre è stato il suo 50esimo compleanno e ora, prima dell’arrivo del Natale, si è presentato in televisione dove è stato attore in passato e ha annunciato di aver ormai cambiato lavoro. Ha studiato moltissimo e alla fine si è affermato come ingegnere. Ha spiegato dettagliatamente cosa fa attualmente ed è sembrato veramente molto felice.

L’attore e fratello vip ha cambiato lavoro: “Ora sono ingegnere”

Dunque, lui è stato conosciuto come attore in passato ma adesso ha voltato pagina e ha cambiato del tutto il suo lavoro divenendo un ingegnere. Queste le sue dichiarazioni davanti alla sorella e alla conduttrice Balivo: “Un bellissimo mondo il cinema e la tv, ma sono più bravo come ingegnere. Quando andavo all’università ti insegnavano che quando tu studiavi una cosa, ti preparavi molto, alla fine la facevi. Il mondo del cinema è invece particolare: tu vai lì e ti sceglie una persona”.

Parliamo di Sergio Arcuri, fratello di Manuela Arcuri, che nella sua intervista ha dichiarato ancora: “Così pago le bollette, facendo l’ingegnere. Lavoro nel mondo delle macchine, faccio il consulente. Mia sorella più noiosa da quando è mamma? Un po’ sì, ma è meno severa di quel che si diceva prima. Un po’ apprensiva, ma è bello vederla in famiglia e da uomo mi piacerebbe avere una moglie come Manuela”.

Sergio Arcuri, che è single, ha recitato nelle miniserie Io non dimentico, Vita da paparazzo e Il commissario Manara per citarne alcuni. Esperienza anche al cinema con Forza 10 e la sua ultima apparizione nel piccolo schermo è stato con un’altra miniserie, Furore.