Gioia enorme per l’attrice e conduttrice italiana, che finalmente ha conseguito la sua laurea. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, dove ha pubblicato una serie di foto che certificano il suo successo negli studi. Particolare la tesi scelta dalla donna, che ha deciso appunto di puntare sulla sua vita per stupire positivamente la commissione.

E ci è riuscita, visto l’entusiasmo che ha avuto una volta terminata la discussione della tesi. L’attrice e conduttrice italiana ha una laurea in Psicologia, dopo aver frequentato con bravura il corso della durata triennale. Meravigliosa anche l’immagine che la vede con la corona d’alloro in testa, intenta a baciare con grandissimo amore il suo partner, anche lui molto famoso.

L’attrice e conduttrice italiana ha ottenuto una laurea in Psicologia

Nella didascalia scelta dall’attrice e conduttrice italiana per celebrare questa laurea ha scritto: “Mamma…e Papà, sono tanto felice!“. Il sito Gossip.it ha fatto sapere che la 41enne ha dato vita ad una tesi sulla sua vita, intitolata: “L’arte di crescere: resilienza e rivoluzione della mentalità in un mondo in continuo cambiamento”. Ha infatti dovuto dire addio precocemente ad una sorella e a suo padre, deceduti in seguito a due terribili incidenti stradali.

Ad essersi laureata è Eleonora Pedron, nota anche per aver vinto il titolo di Miss Italia nell’ormai lontano 2002. Si è messa a piangere dopo il raggiungimento di questo prezioso traguardo. Dal 18 dicembre è dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’università Cusano. In festa assieme a lui l’attore Fabio Troiano, che è il suo compagno. Per l’occasione lei si è presentata con un pantalone di colore grigio e una t-shirt arancio.

L’attore Troiano ha commentato: “La mia dottoressa“, ma erano presenti anche altre persone importanti come la mamma Daniela, familiari e amici. Recentemente in tv Eleonora Pedron è stata nel 2022 concorrente di Back to School e Alessandro Borghese – Celebrity Che ed è stata co-conduttrice di Controcampo. Ha due figli con l’ex Max Biaggi, mentre da 4 anni è legata a Fabio Troiano. Ha recitato in film cinematografici Vita Smeralda e Il seme della discordia nonché ad alcune sit-com tv.