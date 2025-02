Basta poco al Grande Fratello per sconvolgere gli equilibri ed è quello che successo nella giornata di mercoledì 19 febbraio, dunque 24 ore prima della nuova diretta con Alfonso Signorini. Al centro della questione, ancora una volta, il famoso triangolo composto da Javier, Zeudi ed Helena. No, nessun errore. Anche se Javier ed Helena sono ormai una coppia apparentemente solida c’è ancora chi, è evidente, non se ne fa una ragione.

Ha stupito e non poco anche gli stessi concorrenti uno dei tanti aerei che è passato sopra la casa: quello che i fan hanno inviato a Zeudi e a Javier, i ‘Zevier’. “Zeudi più coraggio, Javier meno orgoglio.We see (noi vediamo), zevier”, il messaggio che ha lasciato perplessi tutti gli inquilini, anche perché come detto è da settimane che il pallavolista e l’ex Miss Italia hanno smesso di frequentarsi.

GF, grosso imbarazzo per Javier e Zeudi

Quel messaggio ha imbarazzato anche gli stessi Zeudi e Javier e infatti hanno ringraziato rapidamente e sono tornati a fare le loro cose. Ed Helena? È piombata in giardino pochi minuti dopo il passaggio dell’aereo e Javier è subito corso ad abbracciarla, come a volerla rassicurare. “Non sono arrabbiata, quando mai mi sono incavolata per un aereo? Cosa c’era scritto?”, ha chiesto lei.

Anche se ha cercato di non darlo a vedere, la modella era un po’ infastidita da quello che era appena accaduto e ha detto ai fan degli Zevier: “Smettete di perdere tempo con questi contenuti”. Poco dopo è arrivata anche la vera reazione di Javier, che si è confidato in camera con Amanda: “Ho sempre commentato tutto, ma stavolta non voglio dire nulla perché ho paura di Helena“.

🔴 La reazione di Helena dopo il passaggio dell'aereo per Javier e Zeudi: "Cos'è che c'era scritto ?! (..) Smettete di perdere il vostro tempo con questi contenuti"#GrandeFratello pic.twitter.com/N6ooleIgHm — GF NEWS (@GF_news_) February 19, 2025

è terrorizzato da helena questa cosa mi fa così ridere pic.twitter.com/4TQQJqk4bA — ALY🍒 (@sonoinfastidita) February 19, 2025

Ci “hanno pensato i fan del GF a commentare la cosa. Anzi, si sono proprio scatenati su X: “Lui è terrorizzato da Helena, questa cosa fa così ridere”, “Dovrebbero mandare più aerei così”, “Si sente schiacciato da Helena perché lo batte 100 a 0 in carisma e carattere”, “Lei ha molta più personalità di lui, per questo ha paura”, “Forza Zeudi”, “Se la teme, è perché sa cosa può fare”, si legge.