Tre nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello durante la puntata trasmessa lunedì 27 gennaio su Canale 5, portando novità e sorprese. Maria Teresa Ruta, figura centrale e amatissima dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, è tornata a varcare la soglia della Casa. “Sono qui perché io questa Casa la amo e questa Casa mi ha dato tantissimo. Soprattutto tanto tanto amore”, ha dichiarato Maria Teresa agli altri abitanti, esprimendo con entusiasmo il suo attaccamento al programma.

Insieme a lei, hanno fatto il loro debutto Mattia Fumagalli, un maestro di sci, e Federico Chimirri, uno chef di origini argentine. Entrambi sono stati accolti dagli inquilini nel salotto prima di dirigersi verso il Tugurio, dove hanno incontrato Maria Teresa Ruta.

Grande Fratello, fandom contro Chiara: “facciamola uscire”

L’ultima puntata del Grande Fratello ha generato un clima di tensione tra i concorrenti, in particolare tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Il bonus assegnato alla ragazza napoletana non è stato ben accolto dalla modella brasiliana, che ha manifestato il suo malcontento subito dopo la diretta. In particolare, durante un confronto con Javier e successivamente osservando l’avvicinamento tra la Miss Italia e il pallavolista argentino, per il quale Helena ha confessato di nutrire un interesse.

In questo intreccio si è inserita anche Chiara, che in passato ha avuto un flirt con Javier. La concorrente ha deciso di schierarsi dalla parte di Zeudi, attirando su di sé critiche da parte del pubblico. Complice anche la sua nomination, gli spettatori hanno iniziato a invocare la sua eliminazione dai social.

“APPELLO A TUTTI I FANDOM🚨 Facciamo uscire i comodini, facciamo uscire Chiara Orizzontale“, recita un tweet su X. Un altro utente ha scritto: “Fateli fallire, anche stasera televoto fake x proteggere un bullo ignorante di merd…..ma vi piace spendere soldi darli al GF sapendo che è una truffa? Questi televoti sono tutti una truffa e solo grazie ai coglioni che guardano sto programma che certe merde vinceranno“.

Tra i messaggi circolati sui social si leggono anche: “In massa proprio. Fuori Chiara“, “Chiara o Ilaria così il gruppetto comincia a rompersi altrimenti si salvano sempre tra loro e votano sempre Helena e Amanda“, “Fuori Chiara“, “Chiara a casa“. Nel frattempo, i fandom di Amanda, Helena e Javier si stanno mobilitando per eliminare Chiara, intenzionati a sfruttare il televoto per far uscire la concorrente.