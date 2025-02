Al Grande Fratello Helena Prestes è di nuovo nel mirino degli altri concorrenti. Non tutti, certo, ma molti. Sembrava esserci stata una piccola tregua nei confronti della modella, soprattutto dopo che Iago Garcia e Stefania Orlando hanno accusato alcuni di bullismo ai danni della brasiliana. Ma l’atteggiamento più ’soft’ è durato pochissimo a quanto pare.

Se infatti Helena può ora contare sull’appoggio totale di Javier, allo stesso tempo deve fare i conti con gli attacchi, alle spalle e non, del solito gruppetto ‘capitanato’ da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Gruppetto che sta anche ‘montando’ Zeudi contro di lei. Nelle scorse ore, infatti, si sono ritrovati tutti in cucina e sono venute fuori cose interessanti per il pubblico.

Durant era chiacchierata Lorenzo Spolverato ha parlato di Helena con Zeudi: “Se tu avessi un po’ più di polso con lei…”. Shaila è intervenuta dicendo che non dovrebbe farsi influenzare da lei quando ha dei momenti deboli, lei però ha fatto notare che ultimamente non l’ha cercata, le ha solo dato un abbraccio una volta.

Il consiglio, ha ribadito l’ex velina, è quello di rispettarsi e le ha lasciato intendere che però lei può fare quello che vuole. Secondo Zeudi ci sta il fatto che lei ed Helena abbiano avuto un chiarimento in Mistery perché l’ultima volta in studio non si erano lasciate bene e mentre parlava Lorenzo già imitava la modella.

Ma la nonchalance con cui lui dice di aver parlato con una persona che conosce molto bene e aver ricevuto queste informazioni, sentendosi completamente libero di dire e fare il cazzo che vuole? Ma #GrandeFratello vi riprendete un attimo? #helevier pic.twitter.com/khiLQp17H5 — BellaCiao🌹 (@BellaCiao___20) February 12, 2025

Caro @GrandeFratello ci potresti spiegare come mai Lorenzo è a conoscenza che il fandom sostiene più Zeudi che Helena? Chi è la persona di cui parla nel video e che gli avrebbe riferito la cosa? #GrandeFratello #heleners #helevier pic.twitter.com/11haUqKYk5 — FraSol (@FraSolignani) February 12, 2025

Ma le frasi che più hanno insospettito e indispettito il pubblico sono state quelle su presunte informazioni che il modello avrebbe ricevuto da fuori. Sempre in cucina e sempre a Zeudi Lorenzo ha fatto intendere di essere a conoscenza del fatto che il fandom sostiene più l’ex Miss che la modella. Gliel’avrebbe detto una persona che conosce molto bene. Com’è possibile, si chiedono i fan? E perché si sente libero di parlarne apertamente?