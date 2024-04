Dopo aver fatto emozionare milioni di telespettatori, The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese tornato in tv il 16 febbraio, ci è concluso venerdì 5 ottobre. Condotto da Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, il programma ha avuto un grande successo in termini di ascolti e ieri sera la conduttrice h dato l’appuntamento per la prossima edizone.

The Voice of Italy ha esordito su Rai 2 nel 2013, con 6 edizioni a dire il vero non troppo fortunate. Nel 2020, poi, la scelta di promuovere il talent su Rai 1 con lo spin-off The Voice Senior, che ha avuto un grandissimo successo e la versione ‘baby’ di The Voice Kids, altrettanto fortunata. Durante la finale di The voice senior non sono mancate le frecciatine a Mediaset, Gerry Scotti e il programma Io Canto, praticamente il clone di The Voice in tutte le sue varie edizioni (Senior e Kids).

The Voice Senior, la frecciatina a Io Canto di Mediaset

Durante una recente intervista, Antonella Clerici aveva risposto anche alla domanda su Io Canto Senior, in programma che Mediaset avrebbe in mente e che ricalcherebbe il suo The Voice Senior. Il giurato Clementino ha fermato la Clerici per mandare in onda un filmato spot in cui lui, Arisa, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio presentano in magazine ‘Io Anto”: “Antonella ho una cosa da dire. Voglio interrompere un attimo per dire una cosa speciale. Come sapete tutti ho avuto un grande successo nella vendita dei prodotti durante le blind”.

“Però adesso siamo riusciti ad arrivare anche nell’editoria. Siamo diventati famosi tra i magazine. Correte in edicola perché è uscito il primo numero del giornale Io Anto! Ci sono tante rubriche interessanti, diffidate dalle imitazioni. Rivelazioni scottanti e molto altro. Scoop sensazionali. le notizie che contano e che cantano solo su Io Anto. Tutti leggono Io Anto e ricordate: diffidate dalle imitazioni“, ha detto Clementino prendendo palesemente in giro il programma della concorrenza.

#TheVoiceSenior lancia una frecciatina al competitor: #IoAnto è il titolo di una finta rivista lanciata per gag dalla trasmissione della Clerici.



E tanti saluti a Gerry Scotti! pic.twitter.com/oC4gc7Qxrl — TV Italiana (@TV_Italiana) April 5, 2024

Sui social i commenti ironici del pubblico: “#TheVoiceSenior lancia una frecciatina al competitor: #IoAnto è il titolo di una finta rivista lanciata per gag dalla trasmissione della Clerici. E tanti saluti a Gerry Scotti!“, “rivelazioni scottanti”, “Brividi”, “Un saluto a Gerry Scotti”, si legge su X. (Per guardare il video clicca qui)