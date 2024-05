Mercoledì 29 maggio è andato in onda il nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Colpi di scena (pochi), due eliminazioni, liti e nuove nomination per i naufraghi dell’Honduras. La puntata si è aperta con l’annuncio del naufrago eliminato: tra Matilde Brandi, Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa, è stata la Morselli, una delle ultime arrivate sulla playa, a dover abbandonare il gioco. Ma c’è stato un colpo di scena.

Non solo Linda Morselli, Vladimir Luxuria ha fatto un altro nome. Nella puntata andata in onda mercoledì 29 maggio un altro naufrago ha dovuto abbandonare per sempre l’Isola dei Famosi, la modella Khady. Nel corso della puntata Edoardo Stoppa è stato annunciato come primo finalista del reality show. In nomination sono finiti nuovamente Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron.

Isola dei Famosi, Artur è salvo e Dario Maltese lascia lo studio

Tra i naufraghi più chiacchierati c’è sicuramente il modello Artur Dainese, che continua a innescare polemiche fuori e dentro l‘Isola dei Famosi. Il modello non è benvoluto dagli altri naufraghi perché visto come “pericoloso”, perché nonostante i continui attacchi e le accuse pesanti (vedi il furto del cibo al cameraman) viene continuamente salvato dal pubblico. Anche in studio ci sono parecchi detrattori, tra questi l’opinionista Dario Maltese, che ha sperato fino all’ultimo in una sua eliminazione.

“Ti dico chi vorrei che andasse via: Artur. Secondo me lui non merita di arrivare in finale, perché in questo gioco si è dimostrato sleale, scorretto, disposto a tradire per sua stessa ammissione e probabilmente coinvolto nella famosa sottrazione del cibo. Se passa anche questa volta, io mi alzo e me ne vado“, le parole dell’opinionista in studio.

Poco dopo, quando Vladimir ha annunciato ad Artur di essere stato salvato dal pubblico, Dario Maltese ha preso la parola e ha annunciato di voler abbandonare lo studio. “Lo avevo detto e ora lo faccio, me ne vado”, ha detto alzandosi dalla sedia. Vladimir lo rincorre e, tra le risate, lo riporta nella sua postazione. La scena è stata ripostata dall’account ufficiale dell’isola dei Famosi e sotto sono arrivati tanti commenti contro l’opinionista, contro Artur ma anche in favore del modello, che ormai da sempre viene salvato dal pubblico a casa.

“Caro Dario per me te ne puoi andare, non penso che ci mancherai”, “Ma come fa a piacere Artur… cerca di imbrogliare sempre e comunque! Anche ora nella prova leader, mah”, “Stoppa e Karina si tenevano coi piedi al supporto. Elenoire non l’ha visto?”, “Ragazzi proteggiamo Artur … da questa massa di ipocriti”, “Qst accanimento verso artur è diventato fastidioso direi. Neanche avesse rubato un tesoro. E chissà gli altri quante cose avranno fatto! E poi solo lui vuole vincere? Gli altri no?”, si legge tra i commenti.