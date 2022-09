“Vergogna”. Serena Bortone, caos in studio: le parole di Francesco Oppini non passano inosservate

Oggi è un altro giorno, gelo in studio dopo le parole di Francesco Oppini: è successo dopo che Serena Bortone ha annunciato la notizia dell’aggravarsi delle condizioni della Regina Elisabetta. Serena, che oggi ha festeggiato il suo compleanno, ha chiesto un commento al neo opinionista. E la risposta è stata netta. “Sono abbastanza silenzioso, anzi parecchio, perché, sono sincero, quando succedono certe cose, tanti sono abituati a usare termini retorici ma…”, ha esordito il telecronista sportivo. Dopodiché, ecco la dichiarazione più delicata: “La regina Elisabetta a me non ha mai scatenato una grande simpatia, sono sincero”.



Gelo in studio. Poi Oppini si è ripreso “Però – ha aggiunto in modo piuttosto confuso – di fronte a ciò che sta accadendo sono quasi pietrificato per una sorta di rispetto alla storia di questa donna, alla storia dell’Inghilterra e alla storia degli ultimi cent’anni. Vedendo queste immagini dall’Inghilterra penso che le cose non potranno migliorare più di tanto”.





Oggi è un altro giorno, gelo dopo le parole di Francesco Oppini



“Dalle notizie che arrivano, però… la regina è ancora viva”, si è affrettata a chiarire Serena Bortone. “Lo sappiamo?”, la domanda bruciante di Oppini. Di nuovo gelo in studio, con la conduttrice che ha chiosato: “Io mi attengo alle notizie ufficiali”. Sono ore di ansia per la salute delle Regina le cui condizioni sembra si siano improvvisamente aggravate.



“In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica”, recitava il comunicato, precisando che la sovrana “rimarrà confortevolmente” nel castello scozzese di Balmoral. La famiglia più stretta è stata informata. A Balmoral, tutti i quattro figli della Regina Elisabetta: Carlo, Anna, Andrea e Edoardo, a cui si aggiungono William e Harry, i figli di Carlo.



“Tutto il Paese è molto preoccupato per le notizie da Buckingham Palace. In questo momento i miei pensieri, e i pensieri delle persone in tutto il Regno Unito, vanno a Sua Maestà la regina e alla sua famiglia”, scrive su Twitter Liz Truss, neo primo ministro britannico.

“Non li trovo”. Serena Bortone, imprevisto a Oggi è un altro giorno: costretta a uscire dallo studio