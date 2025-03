La seconda puntata di Ne vedremo delle belle non è stata certo una serata da incorniciare per Patrizia Pellegrino. La showgirl, veterana della televisione italiana, si è ritrovata fanalino di coda della classifica, incassando uno zero tondo dalla giuria e dalle sue colleghe. Un risultato che non è passato inosservato né a lei né al pubblico.

A metterla in crisi è stata l’esibizione su L’importante è finire, celebre brano di Mina, durante la prova di “Canto parallelo”. Una performance che non ha convinto né per intonazione né per presenza scenica, tanto da scatenare una stoccata pungente da parte del giudice Frank Matano: “Lorenza Mario è stata fenomenale, per Patrizia Pellegrino l’importante non è finire, ma non iniziare proprio”. La battuta, pur accolta con risate dal pubblico, ha lasciato di stucco la Pellegrino, che ha reagito incredula: “Addirittura?”.

“Lui è uno…”. Ne Vedremo delle Belle, Patrizia Pellegrino e le offese al giurato

Il colpo è stato doppio, perché anche tra le colleghe in gara nessuna le ha riservato voti di supporto. Tutte hanno votato in massa Lorenza Mario, che si è aggiudicata la puntata con 23 punti. Solo a fine serata, quando Carlo Conti ha chiesto alla giuria di assegnare cinque punti bonus a una concorrente a scelta, Mara Venier ha deciso di dare un segnale e li ha regalati proprio a Patrizia, permettendole di salire dalla decima alla nona posizione.

Ma il malcontento serpeggiava già dietro le quinte. Dopo la diretta, Patrizia ha condiviso sui social un post in cui chiedeva maggiore sostegno dal pubblico, con un messaggio chiaro: “Cerchiamo di essere più voti e votare Patrizia Pellegrino perché vedo un accanimento che non mi piace per nulla. Brava Angela ad averla difesa”. Poi ha aggiunto di suo pugno una stoccata rivolta proprio a Matano: “Comunque Matano un po’ str**zo con me, fuori luogo”.

Eppure, le aspettative della Pellegrino erano ben altre. Intervistata prima della puntata da FanPage, aveva raccontato con entusiasmo il suo percorso di preparazione: “Non mi interessa la classifica, mi interessa arrivare al cuore della gente. Potrei restare ultima tutte e cinque le puntate e sarei comunque felice di essere lì a dare il mio meglio”. Eppure, aveva anche confessato di sentirsi particolarmente pronta proprio sul fronte del canto: “Ho lavorato con Ivan Lazzara prima del programma e ora con Dada Loi, la coach di Tale e Quale Show. Sono arrivata carichissima per cantare, più che per ballare. Quei balletti da ragazzina non li faccio da anni e con la schiena a pezzi è dura, ma me la cavo con un po’ di pilates”.

Una delusione cocente, quindi, per chi sperava di giocarsi bene la carta del canto. Ma Patrizia non è tipo da arrendersi facilmente. L’accanimento che percepisce, le frecciatine dei giudici e l’assenza di supporto dalle colleghe sembrano aver acceso in lei un desiderio ancora più forte di dimostrare il proprio valore.