“Ecco la nuova fidanzata di quello del Grande Fratello”. È arrivata adesso la soffiata sul concorrente dell’ultima edizione del reality show di Canale 5. Una vera e propria bomba che ha messo in subbuglio tutto il web. L’indiscrezione è stata rivelata a Deianira Marzano da uno dei suoi fidati contatti. Dopodiché l’esperta di gossip l’ha rilanciata attraverso i propri canali social.

L’ex gieffino e la sua nuova fiamma sono stati beccati e fotografati insieme: si vede lei seduta che scatta un selfie e alle sue spalle l’inquilino più bello del Grande Fratello, quello che ha fatto girare la testa a tante concorrenti del reality show durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà. Con il suo fascino ha conquistato anche il cuore di tante telespettatrici.

Vittorio Menozzi, una nuova fidanzata dopo il Grande Fratello

Svolta in amore per Vittorio Menozzi. Dopo la fine del Grande Fratello, il fotomodello di Parma ha finalmente trovato la sua anima gemella. La nuova compagna del bel Vittorio è una donna molto importante, come racconta la soffiata a Deianira Marzano: “Si chiama Lucia Neamtu, ed è una direttrice creativa, curatrice e designer di New York, che ha esposto alla design week di Milano”.

La notizia, come detto, ha messo in subbuglio tutto il web. Dopo l’uscita dal Grande Fratello, infatti, Vittorio Menozzi aveva mantenuto un profilo molto basso. Raramente lo si è visto partecipare alle varie reunion organizzate dagli ex GF in occasione di compleanni o altri eventi.

Di lui si era parlato molto nei mesi scorsi per il rapporto di amicizia speciale che aveva creato con Beatrice Luzzi all’interno della casa, dalla quale poi si è mano a mano allontanato. A un certo punto poi sembrava che avesse perso la testa per la conturbante Greta Rossetti, ma lei ha sempre detto di considerare Vittorio come un “fratellone”. Tanto è vero che poi è finita con Sergio D’ottavi.

Insomma, una vera e propria svolta per Vittorio, che in tutti questi mesi, nonostante le voci di flirt più o meno reali, era rimasto sempre single. Lui al momento non ha confermato né smentito il gossip che lo riguarda. La notizia però intanto non ha fatto piacere a tante fan del GF, che dentro di loro coltivavano la speranza di poter conquistare un giorno il cuore del fotomodello. Adesso dovranno vedersela con Lucia.