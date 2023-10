Momenti di altissima tensione al Grande Fratello con Beatrice Luzzi che ha avuto una lite furibonda con una concorrente. Uno scontro in piena regola, condito da vere e propria urla. E ci sono delle motivazioni ben precise alla base di queste incomprensioni tra le due gieffine, destinate a rimanere tali anche in futuro. Non sembrano esserci molti spiragli per un riavvicinamento, dato che le loro posizioni appaiono davvero lontanissime.

Nel cuore della notte il Grande Fratello è stato turbato da questo duro faccia a faccia con Beatrice Luzzi protagonista. La lite con l’altra concorrente è stata immediatamente ripresa dalle telecamere del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Diversi utenti hanno poi caricato le immagini su X, ex Twitter, dove hanno ricostruito dettagliatamente i fatti e specificato le ragioni di questo litigio decisamente forte.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi scatena una lite con l’altra concorrente

Tutto è successo dopo le nomination del Grande Fratello, infatti Beatrice Luzzi ha preso una decisione drastica. La lite con la concorrente è nata perché quest’ultima si è arrabbiata per essere stata nominata dall’attrice. Ma Bea non ha proprio digerito alcune affermazioni della ragazza, in particolare c’è stata una frase che l’ha fatta imbestialire e l’ha portata a compiere quella scelta: “Se volessi Giuseppe, me lo prenderei in pochissimo tempo“.

Lo scontro è avvenuto tra Beatrice e Samira Lui. La professoressa de L’Eredità si è lamentata per la nomination subita dalla Luzzi, ma l’attrice si è infuriata: “Sei stata arrogante e ti sei presa la nomination. Punto e basta, io me ne devo prendere 25 e stare zitta. Tu ne prendi una motivatissima e fai questo pezzo”. Molti telespettatori hanno dato ragione alla donna, che prova interesse per Garibaldi e si è sentita offesa dalle parole della giovane gieffina.

“Sei stata arrogante e ti sei presa la nomination, punto e basta, io me ne devo prendere 25 e stare zitta, tu ne prendi una motivatissima e fai questo pezzo”



E un’altra utente ha aggiunto: “Vi prego, come dice scioccobasita alla fine, muoio ahahah. Non è certo un termine che associo al vocabolario ben forbito di Beatrice, secondo me l’ha detto apposta perché si è visto in clip che è quello che ha detto Samira giovedì scorso a Beppe”.