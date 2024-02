“Non vi potete sciogliere”. Il volo, brutta notizia per i fan. L’indiscrezione di Fiorello in diretta durante il suo programma Viva Rai2 ha fatto sobbalzare i fan del gruppo. Ma cosa è successo? Nella sua solita diretta a colpi di battute e risate, Fiorello, Biggio e Casciari, hanno intrattenuto il pubblico con un mix di musica, danza e una dose di ironia, inaugurando una nuova settimana ricca di allegria. Nel corso della trasmissione però, Fiorello ha parlato del Volo che reduce da un grande Festival di Sanremo. Il conduttore, parlandone però, ha voluto chiedere pubblicamente che non si separino.

>> “Te ne devi andare”. Mara Venier e la polemica, cosa è successo con l’ultima puntata di Domenica In

Il tutto avviene dopo una clamorosa indiscrezione avvenuta durante una loro recente apparizione radiofonica. A Fiorello basta la separazione tra Totti e Ilary Blasi dice scherzosamente e afferma di non poter sopportare un altro duro colpo emotivo come questo. Ma cosa è successo? Sembra che tiri un po’ di maretta (ma chi lo sa con certezza che non stessero scherzando?) tra Piero Barone e Gianluca Ginoble.





“Non vi potete sciogliere”. Il volo, brutta notizia per i fan

I due, durante un’intervista a Radio Number One hanno avuto uno scambio di battute piuttosto acceso. La discussione è nata in seguito a una domanda sulla loro esibizione durante la serata delle cover al 74° Festival di Sanremo. Ginoble stava riflettendo sull’immagine pubblica del trio, suggerendo che, nonostante siano percepiti come seri, sono capaci di mostrare anche altri aspetti di sé. Barone, tuttavia, ha interrotto il collega, mostrando segni di irritazione per le sue parole.

“Mi sono un po’ rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre… tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti”, sbotta Piero Barone. Gianluca Ginobile ha risposto subito: “Non ti arrabbiare”, mentre il conduttore provava a stemperare la tensione. Dopo il video in questione Fiorello torna sulla vicenda e durante la puntata di Vivarai2 dice: “Faccio un appello al Volo”.

La “discussione” de #IlVolo commentata da Fiorello a #VivaRai2, forse molto meglio di tutti gli articoli che sono usciri pic.twitter.com/nuEaqeNMrL — ghita🌷 (@Maghi_98) February 19, 2024

E ancora Fiorello: “Ho già sofferto tanto per gli 883, tantissimo per Benji e Fede, per non parlare dei Thegiornalisti, sui Pooh che ve lo dico a fare, poi il gruppo che mi ha fatto più male, i Totti e Ilary. Pensa i Voli che se ne vanno ognuno per conto suo, li chiamerebbero i ‘voli pindarici’. La litigata ci sta, ma Il Volo non si scioglierà. Staranno sempre insieme e ci delizieranno con le loro canzoni”. E i fan lo sperano tanto.

Leggi anche: “Terrificante, carriere finite”. Sanremo 2024, mai visto Fiorello così. Lo sfogo al Dopofestival