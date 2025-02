Olly è stato il vincitore di Sanremo 2025, battendo Lucio Corsi e Brunori Sas arrivati rispettivamente secondo e terzo. Ma in queste ore si sta continuando a parlare della possibilità che non partecipi all’Eurovision Song Contest, alla luce di alcune sue dichiarazioni post-vittoria. E ora sta emergendo il possibile sostituto.

Alla domanda posta dalla stampa sull’Eurovision 2025, Olly aveva dichiarato: “Devo essere totalmente onesto, è pazzesco quello che è accaduto ieri sera. Non pensavo nemmeno alla vittoria, non l’ho considerata e quindi non ho pensato a questa ipotesi, all’eventualità. Ora devo razionalizzare e poi deciderò. Certo che è un onore e l’evento è bellissimo”. E ora è spuntato il nome dell’eventuale sostituto.

Sanremo 2025, Olly potrebbe non andare all’Eurovision: chi è il possibile sostituto

Come ricordato dal sito Biccy, il vicedirettore dell’intrattenimento Prime Time Rai, Fasulo, aveva aggiunto: “Mi prendo una responsabilità, dato che non ci sono scadenze urgenti anche se la macchina è complessa. Credo che una settimana di tempo la meriti“. E ora l’esperto di musica, Andrea Conti, ritiene plausibile una mancata partecipazione di Olly all’Eurovision, che si svolgerà in Svizzera a Basilea.

Infatti, il giornalista ha affermato: “Olly potrebbe preferire i concerti già sold out nei club a maggio. Il cantante ha un calendario fitto di concerti nei club dal 4 maggio, già sold out da mesi. Dal punto di vista organizzativo far slittare le date nel periodo relativo al Song Contest con le Semifinali il 13 e 15 maggio e la finalissima del 17 si può fare”.

Ma c’è un’altra possibilità: “Le prove dell’evento e la preparazione però iniziano molti giorni prima. C’è la possibilità che Olly – ha detto ancora Andrea Conti – possa preferire incontrare la sua gente e non creare disagio a chi si è organizzato per vederlo anche da posti lontani”. In caso di forfait del vincitore, andrebbe all’Eurovision 2025 il secondo classificato, Lucio Corsi.

olly rinuncia ad eurovision ti prego ti scongiuro mandiamoci lucio https://t.co/ampkF2cE5b — sara ˢᵃᵒᵏᵒ 🇵🇸🥭 (@giallolorca) February 17, 2025

Ovviamente i fan di Lucio Corsi sarebbero felicissimi dell’approdo del cantautore all’Eurovision, ma Olly ha ancora qualche giorno di tempo per riflettere e prendere la decisione definitiva.