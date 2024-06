A Tale e Quale Show Loretta Goggi non ci sarà più a partire dalla prossima stagione. La prima puntata del programma di Carlo Conti comincerà il 27 settembre e in sostituzione della cantante dovrebbe esserci una coppia. Quindi, non uno ma ben due giurati scelti dal conduttore per prendere il posto della donna. A testimonianza del fatto che lui puntava fortemente su di lei.

Il pubblico di Tale e Quale Show dovrà necessariamente abituarsi all’assenza di Loretta Goggi, ma in sostituzione ci sarà una coppia destinata a far sognare tutti. In particolare si è scoperto il nome della nuova giurata, che è una conduttrice amatissima. Quindi, è pronta a mettersi in gioco per ricoprire al meglio questo nuovo ruolo nel piccolo schermo.

Tale e Quale Show, Loretta Goggi e la sua sostituzione: c’è una coppia

A rivelare tutto su Tale e Quale Show e Loretta Goggi è stato il sito TvBlog, che è tornato a soffermarsi sulla sua sostituzione. Una coppia dovrebbe diventare protagonista nel programma Rai e affiancare i riconfermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Vediamo insieme chi vedremo al lavoro dalla fine di settembre nel programma di Conti.

A diventare giurata di Tale e Quale Show sarebbe Alessia Marcuzzi, reduce dalla conduzione di Boomerissima. Ma la presentatrice non dovrebbe essere l’unica novità della nuova stagione. Infatti, Carlo Conti vorrebbe un altro giudice e in questo caso avrebbe messo gli occhi su un uomo. Al momento non ci sono informazioni sulla sua identità.

Quest’anno Alessia Marcuzzi è stata protagonista ai David di Donatello e come co-conduttrice di GialappaShow su TV8. E ora la aspetterebbe Tale e Quale Show nei prossimi mesi.