Loredana Bertè è al festival di Sanremo 2024 con il brano ‘Pazza’. Si tratta della sua dodicesima partecipazione al Festival; l’ultima nel 2019, che l’è valso il quarto posto con la canzone Cosa ti aspetti da me. “Torno a Sanremo perché è l’ultimo di Amadeus e non volevo mancare – ha detto intervistata da Radio Italia -. La canzone è autobiografica, parla del mio carattere, di come sono. Se mi si prende, mi si prende a scatola chiusa, tutto il pacchetto, con difetti e pregi”.

“Sono sempre la ragazza/Che per poco già s’incazza/Amarmi non è facile”, si legge nel testo di Pazza. “Di solito io mi odio abbastanza – ha scritto sui social alla vigilia della prima serata del festival di Sanremo -, ma in questo momento mi amo. Mi amo disperatamente”. E nel testo del brano postato sul palco dell’Ariston Loredana Berté dice con orgoglio: “Va bene sono pazza che c’è, che c’è/Io sono pazza di me, di me/E voglio gridarlo ancora”.





Loredana Bertè prima in classifica nella prima serata di Sanremo 2024: la reazione

Look iconico anche a 73 anni, con i suoi capelli turchini e l'immancabile minigonna che mostra le sue bellissime gambe.

Terminata la prima serata del festival con l’esibizione di tutti i 30 cantanti che hanno presentato le canzoni in gara, Amadeus e Marco Mengoni hanno comunicato al pubblico le prime 5 posizioni in classifica. Loredana Bertè in testa alla classifica parziale. La sua Pazza è stato il brano più votato dalla Giuria della sala stampa, tv e web, l’unica che finora ha potuto esprimersi. Seconda Angelina Mango con La noia, in terza Annalisa con Sinceramente, in quarta Diodato con Ti muovi e in quinta Mahmood con Tuta gold.

A fine serata Loredana Bertè è stata raggiunta dalla bellissima notizia. Il suo brano Pazza è infatti salito sul più alto gradino del podio della prima serata del Festival di Sanremo. La classifica della prima serata ha previsto il voto della sola giuria della sala stampa e, a differenza degli scorsi anni, quando erano dieci, le posizioni rivelate quest’anno sono solo le prime cinque.

Grazie a tutta la stampa che mi ha regalato questo sogno! So che la classifica é parziale, ma ancora non ci credo.

Vi amo 💙👠🏳️‍🌈@SanremoRai @WARNERMUSICIT #loredanabertè #PAZZA #Sanremo2024 pic.twitter.com/aJZwjz508a — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 7, 2024

La cantante è rimasta senza parole e sui social ha voluto ringraziare tutti: “Grazie a tutta la stampa che mi ha regalato questo sogno! So che la classifica é parziale, ma ancora non ci credo. Vi amo“. Una bellissima notizia per Loredana Berté, che nel 2019 aveva partecipato al festival con ‘Cosa ti aspetti da me’ e si era posizionata quarta.