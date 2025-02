Festival di Sanremo 2025, ci siamo. Si parte martedì 11 ma è già andata in scena la conferenza stampa che precede l’inizio della kermesse con Carlo Conti, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. “È la donna che ha presentato più edizioni del Festival”, ha detto Conti presentando l’amica e co-conduttrice della prima serata dell’11 febbraio insieme a Gerry Scotti. “Cosa si può dire? È stata una gioia quando me l’ha comunicato e me l’ha detto tardi, non me lo aspettavo”, ha detto lei a proposito dell’annuncio arrivato a metà gennaio.

“Ieri abbiamo provato sul palco, ci siamo divertiti tantissimo, speriamo di farlo domani. Se riusciremo a trasmettere questo modo di condurre e farlo passare, così come siamo, secondo me a casa arriverà. Non dobbiamo dimostrare nulla. La responsabilità è di Carlo, noi ci divertiamo”, ha aggiunto. “È una gioia avere questi due fuoriclasse della tv insieme a me. Lavoriamo tutto a braccio, sarà più spontaneo e divertente”, ha concluso il presentatore e direttore artistico.

Antonella Clerici a Sanremo, bufera per È sempre mezzogiorno

Prima e dopo la conferenza stampa, Antonella Clerici ha tenuto aggiornati i suoi fan di Instagram. Tutti sapevano e sanno che è a Sanremo in vista della serata d’esordio, dunque era chiaro che lunedì 10 febbraio non poteva essere a Milano per la consueta diretta di È sempre mezzogiorno. Questione di tempi, si capisce.

Il pubblico quindi si aspettava che la puntata potesse essere registrata, ma a leggere i commenti c’era anche chi sperava che la conduzione fosse affidata a un volto del programma come Federico Quaranta o magari Giovanna Civitillo. Quello che però il pubblico non ha proprio gradito è che sui canali social della trasmissione si parlasse di “diretta”. Sia sui social, che nel corso della puntata, si è insistito non poco su questo fatto della diretta, con tanto di telefonata coi festeggiamenti per la signora che compie gli anni proprio il 10 febbraio.

“Perché far finta di essere in diretta! Si sapeva che era a Sanremo potevano trovare un sostituto per tutta la settimana o far presentare a Persegani”, si legge sotto al post ‘incriminato’. E ancora: “Evitate di scrivere che siete in diretta! Antonella eri in conferenza stampa a Sanremo e hai fatto una storia dove partivi da casa per Sanremo”, “Viva la sincerità e la trasparenza che declamano tanto, trasmissione registratissima tutti gli orologi dei forni sono stati tutti coperti. Ma il gioco telefonico come lo fanno? Oggi poi hanno vinto tutti sarà un caso? Poteva condurre Persegani perché no?”.