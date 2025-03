Sta facendo chiacchierare e nemmeno poco il riavvicinamento di Shaila e Lorenzo al Grande Fratello. Nella notte, dopo essersene dette di ogni alle spalle e dopo giorni di gelo totale, i due si sono ritrovati in giardino e, all’improvviso, speso parole importanti sulla loro relazione.“Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è una forma d’amore”, ha detto l’ex velina.

“Siamo due irrisolti che si sono incontrati e si sono innamorati. Mi sono innamorata di una potenzialità e io in te vedo un grande potenziale. Uno dei momenti più belli che ricordo è quando abbiamo fatto quattro mesi insieme e abbiamo pianto insieme. […] Ho paura di fare l’amore con te”, ha continuato Shaila davanti a un Lorenzo in lacrime, come lei.

GF, Shaila nella bufera per la frase a Lorenzo

“Sei pazzesca, sei bellissima, non ti ho mai vista più bella di stasera, sei un dono, sei la cosa più grande che mi sia arrivata nella vita ed ero impreparato”, ha replicato il modello per poi abbandonarsi a baci passionali (anche troppo, ad avviso di molti) e abbracci.

Se gli Shailenzo esultano, altri sostengono che questo riavvicinamento di Shaila a Lorenzo è solo frutto di una strategia per riconquistare il favore del pubblico e assicurarsi un posto in finale. Chi vivrà, vedrà ma nel frattempo, in mezzo a tanto romanticismo, tanti utenti si sono concentrati su una frase della velina che ha portato a una vera bufera in rete.

L'odio è una forma d' amore…..sta a mette le mani avanti per lunedì 😅😅😅 #grandefratello — Soffy🥠 (@colsoleintasca2) March 19, 2025

Messaggio pericolosissimo secondo me — Martina (@mfrongi00) March 19, 2025

Shaila: “L’odio è una forma d’amore”



Ok che sei vrenzola e ignorante, ma ste cagate anche no. #grandefratello pic.twitter.com/y58J7dmfCA — AQualcunoPiaceTrash (@ViaColTrash) March 19, 2025

Shaila ha detto a Lorenzo che “L’odio è una forma d’amore” e questa frase non è piaciuta praticamente a nessuno. “Ma ste ca..te anche no”,“Ma scherziamo l’odio è una sua degenerazione o un suo rovescio, mai una forma d’amore”, si legge su X. C’è anche chi fa notare come quello della ballerina sia “un messaggio pericolosissimo”.