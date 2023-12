Al Grande Fratello Beatrice Luzzi non è ancora tornata e anche se molti telespettatori giurano di non guardare la diretta perché non avrebbe senso senza l’attrice di cose ne accadono eccome in quella Casa. Tra i protagonisti delle ultime vicende, e non è una novità, c’è Anita Olivieri. Che ha rifilato un due di picche grosso come una casa al coinquilino che da giorni esprimeva agli altri il suo interesse per lei. È successo tutto durante la notte, quando lei era intenta ad ascoltare un brano legato a dei suoi ricordi personali.

In quella circostanza lui si è avvicinato per farle dei complimenti ma ha ricevuto il primo stop: “Volevo stare in un momento mio”. Poi, nelle ore successive, i due hanno avuto un faccia a faccia e Anita è stata molto più chiara. Chiarissima. Gli ha spiegato che non gli chiede di limitarsi nel rapporto con lei, ma deve anche prendere coscienza di non essere il suo tipo. E così le intenzioni di Federico Massaro con lei si sono sgretolate.

Leggi anche: “Avete visto? Siamo tutti scioccati”. Grande Fratello, Perla non se ne rende conto e lo fa proprio davanti a un’incredula Greta





GF, Anita dà il due di picche al concorrente

“Ti ho già spiegato che non è che non ci sto perché ho una situazione fuori. Non sei il mio tipo. Ora non lo so, non ci conosciamo abbastanza. Non ti limitare, perché io non ti chiedo di limitarti. Lo so che sei un modello e ci sai fare. Sei un bel ragazzo. Può succedere che magari ci provi con me e non ci sto. Indipendentemente dalla mia situazione fuori. Da quando sto qui dentro mi è capitata una cosa simile con Paolo, con Vittorio. È una cosa mia”, ha detto Anita al modello.

E ha continuato, spiegando chiaramente a Federico Massaro di non essere interessata a lui: “Ti ho detto di non limitarti perché ognuno deve fare il suo percorso. Vittorio disse di essersi fatto da parte con me per la mia situazione. Io non ho mai detto: “Ragazzi non mi parlate, perché ho la mia situazione”. Ho detto: “Fate quello che volete”. Se una persona non è interessata, ve lo fa capire”.

Anita ha detto di apprezzare la sua sincerità e anche che non vorrebbe “far passare che sei tu che ti limiti e non io che ti dico di no. Ma in realtà sono io che ti dico: “Guarda Fede, non sei il mio tipo“. Non è un insulto o altro, è dirti che ho altre cose per la testa. Anche se tu ci provassi, non credo che cederei”. “È normale che se ti piace una persona, lo dici. Ma io sono una persona che anche quando non sta insieme a qualcuno, non cerca. Perché sono fatta così. Non sono una mangia uomini. Io non ho mai avuto problemi con i ragazzi, non mi è mai capitato di disperarmi perché non trovavo un uomo”. La reazione di Federico: “Mi limito da solo, rispetto troppo questa tua cosa”.