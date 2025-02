Un vero e proprio imbarazzo ha segnato l’ultima puntata di La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La sorpresa è arrivata dalle dichiarazioni di Alda D’Eusanio, che ha scosso il pubblico con una serie di dichiarazioni inaspettate su Alberto Castagna, lo storico e amatissimo conduttore TV, morto il 1 marzo 2015.

Quest’anno, a maggio, Alberto Castagna avrebbe compiuto 80 anni. Per celebrare il ventennale della sua scomparsa, Caterina Balivo aveva organizzato una puntata con persone famose che lo conoscevano. Tra queste anche la sua ex collega, Alda D’Eusiano. Ma i suoi ricordi hanno fatto scoppiare un polverone.

Leggi anche: Eleonora Giorgi, il messaggio commovente sui social della nuora Clizia Incorvaia





“Vi dico di Alberto Castagna…”. Alda D’Eusanio, gaffe in diretta nel ventennale della morte. Polemica

Bufera su Alda D’Eusanio,che a La Volta Buona ha detto: “Alberto Castagna era il bello di Rai2, ma non ho mai avuto una storia con lui, eh! Però aveva una fama di ‘don Giovanni’… e doveva soldi a tutti. Invitava le donne nei ristoranti a mangiare caviale e poi chiedeva a tutti di ‘prestami 30 mila lire, prestami 50 mila lire’.”

I commenti sui social non sono tardati ad arrivare. Un utente ha scritto su X: “Alberto Castagna doveva soldi a tutti. Ma povera anima, lasciamolo in pace”. Molti, infatti, hanno trovato fuori luogo le dichiarazioni sulla vita personale e i debiti di Castagna.

Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare l’imbarazzo della padrona di casa mentre l’ospite svelava dettagli che nessuno si aspettava. In molti, infatti, hanno rimarcato commentando sui social come Caterina fosse visibilmente a disagio davanti alle parole di D’Eusanio, tanto da commentare: “Ma quanto vorrebbe sprofondare la Balivo! Caterì, stai più attenta la prossima volta!”.

D’Esanio ha aggiunto: “Era una persona generosa e divertente, un vero sciupa-femmine. Si definiva un ‘povero col metabolismo da ricco’. Era una forza della natura, ma i suoi ultimi anni sono stati segnati dalla malattia. Si sentiva impotente, aveva tutto ma poi stava perdendo tutto, anche la sua autonomia. Era un malato, e faceva dialisi”.

La D’Eusanio: “Alberto Castagna doveva soldi a tutti”. Ma povera anima, lasciamolo in pace. #lavoltabuona #lvb 🥶 — Lorenza Sebastiani (@LoreSebastiani) February 28, 2025

#lavoltabuona Ma quanto vorrebbe sprofondare la Balivo alle parole della D’Eusanio sulla bontà di #Mediaset ? Caterì stai più attenta la prossima volta — Milo (@MiloMilorav) February 28, 2025

A conclusione delle sue parole, D’Eusanio ha fatto una riflessione sulle difficoltà affrontate da Castagna negli ultimi anni della sua vita, sottolineando che “Mediaset è sempre stata vicina ad Alberto e lo ha sempre pagato, anche quando non lavorava”.

In un’atmosfera che si è fatta sempre più pesante, i telespettatori si sono chiesti se sia stato opportuno rendere pubblico un simile dettaglio sulla vita privata di una persona ormai scomparsa. E mentre la padrona di casa tentava di gestire l’imbarazzo, il pubblico ha espresso in modo forte e chiaro il proprio malcontento.