Il post-puntata del Grande Fratello è stato caratterizzato da una conversazione tra Mariavittoria e Alfonso che sta facendo discutere e non poco. Durante la notte hanno cominciato a raccontare delle cose su una concorrente, svelando anche dei particolari privati. Delle vere e proprie insinuazioni sono state fatte da entrambi e tutti hanno capito che si riferissero alla coinquilina.

Infatti, Signorini aveva mostrato un filmato nel corso della diretta e proprio su questo tema sono poi intervenuti Mariavittoria e Alfonso che hanno voluto dire la loro sulla compagna di avventura. Il pubblico si è diviso tra chi ha criticato l’atteggiamento dei due gieffini e chi invece non ci ha poi visto niente di male, dato che se n’era già parlato fuori dalla casa.

Grande Fratello, Mariavittoria e Alfonso fanno insinuazioni su una concorrente

Durante il dialogo avvenuto al Grande Fratello, Mariavittoria ha subito chiesto ad Alfonso: “Ma le piacciono le ragazze?“. Lui non ha detto nulla, ma con la testa ha fatto intendere che le cose non stiano proprio così. E lei ha aggiunto: “Mi ero fatta un’idea forse esagerata, tutti e due?”. E D’Apice ha risposto: “Era quello il motivo”, prima che la Minghetti continuasse con le sue domande.

Si riferivano a Zeudi, visto che in una clip mandata in onda dal GF c’era lei sempre più vicina a Helena. Quindi MaVi ha domandato ancora: “Le piacciono sia i maschi che le femmine?“, prima che Alfonso tagliasse corto: “Chiedi a lei”. Mariavittoria ha concluso così: “Pensavo una cosa ancora più grande, però si vede“. E l’ex Temptation Island: “Perciò il mio zero, tu non mi credi mai“.

Alfonso che fa il outing di Zeudi e dice che lei è lí per questo 😳#GrandeFratello #zelena pic.twitter.com/RWJbVuUwq5 — Jass (@Jasskissiz) December 16, 2024

Alcuni utenti hanno criticato il fatto che si sia parlato di Zeudi e del suo presunto orientamento bisessuale senza che fosse presente. Vedremo se lei in futuro vorrà discuterne o meno.