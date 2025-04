Giovane, sorridente e spigliata come una grande stella della televisione e del cinema. E così è stato, almeno per un periodo. Uno di quei volti che chi ha vissuto l’epoca d’oro dei primi anni Duemila non può dimenticare. Presenza tra televisione e cinema, protagonista di teen comedy, sit-com di successo e film, la carriera e la vita dell’attrice si è presto trasformata in una discesa vertiginosa verso il baratro.

Dopo anni in tv, l’attrice è finita la centro delle cronache per motivi ben diversi dai suoi ruoli iconici. Forse a causa di una fama arrivata troppo presto e della pressione che molto spesso i giovani volti della tv vivono, il suo rifugio è stato l’abuso di sostanze: droga e alcol, fino a portarla a una trasformazione fisica e mentale che ha scioccato il pubblico che si è imbattuto in alcuni scatti che la ritraggono. I fan hanno faticato a riconoscere l’attrice, una delle stelle più brillanti della scena hollywoodiana dei primi anni 2000.

Amanda Bynes, tracollo choc per l’attrice degli anni Duemila

Il successo inizia nel 1999, quando a soli 13 anni, Amanda Bynes sfonda su Nickelodeon con uno show tutto suo, The Amanda Show, spin-off del celebre All That, programma che l’ha resa un punto di riferimento per una generazione intera. Nel 2002, è protagonista della serie teen Le cose che amo di te (What I Like About You), accanto a Jennie Garth, Kelly di Beverly Hills 90210. La sitcom è un successo e viene confermata per quattro stagioni, consolidando Amanda come volto amatissimo della televisione americana e non solo.

Il salto al cinema è naturale e trionfale. Inizia con Una ragazza e il suo sogno (2003), prosegue con She’s the Man (2006) – diventato un cult della commedia romantica adolescenziale – e arriva all’apice con Hairspray – Grasso è bello (2007), dove recita accanto a John Travolta, Michelle Pfeiffer e Zac Efron. Nello stesso anno, interpreta anche Sydney White – Biancaneve al college, rivisitazione in chiave moderna della celebre fiaba.

Nel 2007 Forbes la inserisce nella classifica delle giovani star sotto i 21 anni più pagate, con una media di due milioni e mezzo di dollari a ingaggio. La sua carriera sembra inarrestabile, il suo futuro assicurato, ma non regge la fama e la pressione e la sua vita cambia. L’ex baby star è stata ricoverata in psichiatria, dopo essere stata trovata completamente nuda mentre vagava per le strade di Los Angeles e le foto recenti mostrano il tracollo che purtroppo ha avuto a causa dei suoi problemi.