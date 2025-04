Negli ultimi giorni, una foto inedita di personaggio famoso ha fatto il giro del web, scatenando una vera e propria valanga di reazioni, commenti e – come spesso accade – anche tanta ironia. L’immagine ritrae l’ex campione, di cui non si avevano notizie pubbliche da diversi mesi, visibilmente cambiato: volto gonfio e con qualche chilo in più.

In pochi minuti la foto è diventata virale, rimbalzando sui social e finendo su numerosi siti di gossip. I commenti, come accade in queste occasioni, non si sono fatti attendere. Se da un lato in molti hanno semplicemente commentato che il suo nuovo aspetto è dato dal fatto che sicuramente non si allena più come anni fa e che ormai la sua vita va al di là del suo aspetto fisico, altri utenti dei social non hanno fatto mancare battute sarcastiche e meme.

“Fai schifo”. Ingrassata e sommersa da commenti choc, la vip risponde: “Sono perfetta così”





Il protagonista? L’ex marito della celebre influencer e showgirl argentina Wanda Nara, ora di nuovo al centro del gossip per il suo burrascoso divorzio dal calciatore Mauro Icardi. E se lei continua a far parlare di sé per via si una serie di fatti legati al suo matrimonio concluso da qualche mese, il primo marito ha scatenato i social dopo la pubblicazione di una foto. Maxi Lopez era letteralmente sparito dai radar, fino ad ora, quando in queste ore si è parlato della sua nuova avventura nel calcio.

Maxi Lopez, ex calciatore argentino di Barcellona, River Plate, Torino, Udinese e Milan, ritiratosi nel 2021, ha iniziato la carriera da imprenditore e ha appena acquistato il 40% dell’FC Paradiso, club della terza divisione svizzera. Nel club di Paradiso, comune del Canton Ticino, gioca l’ex Inter, nonché capitano della rosa, Ezequiel Schelotto e il figlio di un altro ex nerazzurro, Youri Djorkaeff. Ma a far ‘discutere’ è stata la foto di Maxi Lopez in cui appare appesantito. Su X tanti i repost con commenti ironici sulla sua nuova forma fisica: “Wanda Nara lo ha distrutto. Non ho parole, peserà 130 kg”, scrive qualcuno facendo riferimento alla sua ex moglie.

Wanda Nara lo ha distrutto.



Non ho parole, peserà 130 kg. pic.twitter.com/IT185T5i3Z — SIR LUKE (@SirLuke_7) April 14, 2025

“Si è mangiato il Papu Gomez e Biagianti”, “Ora è veramente MAXI Lopez”, si legge ancora. Ma c’è anche chi, invece, hanno ricordato che tutti attraversano momenti in cui il corpo cambia, anche per motivi di salute e quindi bisogna empatizzare e non corrente al commento o alla critica: “Non farei ironia, sta male”, “Ci deve essere un motivo medico”, scrive qualcuno. E poi c’è invece commenta parlando di una realtà meno drammatica e forse anche più realistica, ovvero una vita senza calcio e quindi allenamenti costanti e sicuramente qualche stravizio in più a tavola: “Si sta godendo i miliardi guadagnati”.