Quello del 10 aprile è un giorno difficilissimo per molti e anche per Caterina Balivo. La conduttrice è in lutto per la morte di una persona, con la quale aveva avuto l’ultima conversazione poco tempo fa. Lei è ancora incredula quando ha saputo nelle scorse ore la terribile notizia, che ha stravolto negativamente la sua giornata e quella di tanta altra gente.

Davvero brutto ciò che è successo e Caterina Balivo, nonostante la sofferenza derivante da questo lutto, ha voluto ricordarla con una commovente immagine di loro due. Ad accompagnare la foto, postata sul social network X, una bellissima dedica che avrà colpito anche la famiglia della defunta. Parliamo di una grande attrice, che purtroppo ora non c’è più.

Caterina Balivo colpita da un lutto: “Non potrò più rivederti”

Caterina Balivo si è espressa in questo modo, dopo aver appreso di questo lutto che ha devastato una delle famiglie più conosciute in Italia nel mondo dello spettacolo: “Cara Paola, buon viaggio, è stato bello chiacchierare insieme pochi mesi fa. Mai avrei pensato di non rivederti più“. E su Instagram la presentatrice de La volta buona ha aggiunto: “Abbiamo chiacchierato quel 5 gennaio con la calda atmosfera del Natale”.

Balivo ha voluto ricordare Paola Gassman, figlia di Vittorio e sorella di Alessandro Gassman, morta a 78 anni. Era un’attrice, compagna storica di Ugo Pagliai, e proprio quest’ultimo ha annunciato per primo la scomparsa della sua amata. La compianta era stata quindi ospite del programma La volta buona durante le festività natalizie e qui aveva parlato “della sua bellissima famiglia allargata”.

Cara Paola buon viaggio🙏🏼

è stato bello chiacchierare insieme pochi mesi fa, mai avrei pensato di non rivederti più ❤️ https://t.co/7IjaUv2oTw — Caterina Balivo (@caterinabalivo) April 10, 2024

Paola Gassman, nata a Roma il 29 giugno del 1945, è stata una grande attrice teatrale che ha lavorato con registi del calibro di Squarzina e Maccarinelli. Lascia due figli, Tommaso Pagliai e Simona Virgilio, quest’ultima nata dal matrimonio con Luciano Virgilio.