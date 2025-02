Ben due concorrenti fuori dal Grande Fratello nella puntata di lunedì 3 febbraio. Il primo, ossia Emanuele Fiori, al televoto. La seconda, Ilaria Galassi, si è invece ritirata. Dopo più di 140 giorni nella casa l’ex Non è la Rai ha detto basta. È successo all’improvviso, dopo che Alfonso Signorini l’ha convocata in confessionale per rimproverarla di aver provato ad alterare i voti e farsi nominare. Lì, lontana dai suoi coinquilini, Ilaria ha comunicato la sua decisione.

“Stasera voglio andare a dormire a casa mia, col mio bambino, col mio compagno”, ha detto spiegando di averne già parlato con Pamela e di aver bisogno di uscire nonostante questa esperienza sia stata bellissima. Signorini quindi ha confermato il consenso per la sua decisione: “Grande Fratello accoglie la tua decisione di lasciare il gioco, vai tu in casa a comunicare la tua decisione ai tuoi compagni”.

GF, Ilaria si ritira ma con uno scoop: “Mediaset sta tremando”

Così Ilaria Galassi è tornata in salone dagli altri. “Ragazzi io delle dinamiche non ci capisco niente, sono stati mesi belli, ho conosciuto tante persone, spero che vinca chi lo merita e ne ha più bisogno”, ha detto loro. Ma prima di uscire, ha ricevuto una sorpresa: il suo compagno l’ha raggiunta nella casa. “Ho sentito che vuoi tornare a casa e se vuoi io sono qui, sono venuto a prenderti. Io e Riccardo abbiamo trascorso 5 mesi bellissimi, non ci sei mancata per niente!”; ha scherzato.

“Siamo stati a Venezia, a Parigi sulla Torre Eiffel. Sono stati impegnativi, mi sei mancata tantissimo e se vuoi, andiamo a casa”, le ha detto ancora Daniele. Decisione presa: Ilaria se ne va con lui. Che poi si è rivolto al conduttore: “Ho visto che con Iago, ogni tanto, ha avuto degli apprezzamenti […]”. Poi serve uno scoop ma forse non avrebbe dovuto: “Ha avuto anche un flirt con Raoul Bova, si può dire? Ah no? Non è durata molto, un mesetto. Erano in albergo, hanno discusso e se n’è andata”.

Ilaria ci crediamo tutti che non ti è piaciuto e l’hai lasciato così#grandefratello pic.twitter.com/SrBMZtINUQ — ✨ Amanim  ✨ (@amanim2024) February 3, 2025

Davanti a questa notizia bomba, Signorini non si è lasciato scappare l’occasione e chiesto chiarimenti alla sua gieffina: “Eravamo comunque ancora piccoli, non molto famosi. Siamo andati in montagna e nella notte lui si è avvicinato a me, ma a me non è piaciuto”. “Siccome sento tremare in questo momento il settore della fiction Mediaset, io ti direi che puoi uscire dalla casa”, ha chiuso Signorini. Il pubblico social, nemmeno a dirlo, è impazzito dopo questa rivelazione.