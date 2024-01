Beatrice Luzzi protagonista del Grande Fratello, suo malgrado stavolta, anche a Capodanno. No, per l’attrice il nuovo anno non è iniziato alal grande nella Casa. Nel corso della notte di San Silvestro, quella in cui anche gli inquilini di questa edizione si preparavano a brindare con cenone, musica e balli, ha discusso prima con Vittorio e poi con la sua amica Grecia. Ad aggiungersi a loro è stato l’immancabile Massimiliano Varrese, che poi avrebbe chiesto agli altri di non considerarla.

L’iniziativa a quanto pare è stata poi condivisa poi da Marco, Anita, Giuseppe e Letizia ed è andata a buon fine. Beatrice Luzzi si è ritrovata in disparte, isolata dal resto del gruppo e quelle immagini hanno fatto arrabbiare e dispiacere il pubblico e anche i suoi figli. Per questo motivo nelle ultime ore si è sfogata con gli altri compagni, ammettendo di essere stanca del clima creatosi nella casa del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi “colma” al GF: “Non posso più dire niente”

Parlando con Stefano, Greta e Monia, Beatrice ha confidato di non riuscire più a reggere il clima teso in Casa senza nascondere la sua delusione. “Io a Giuseppe ho solo detto la parola giocatore, una frase che non ho detto neanche io, ma Marco. Con Rosy ormai non devo chiarire nulla, in questi tre mesi ha fatto ribaltoni mostruosi e io ogni volta ci ricredo. Ormai devo accettare, nonostante in questi mesi ho accettato veramente tanto”.

“Mi rendo conto di essere colma e sento che c’è il rischio che io possa cadere ad un livello basso”, ha aggiunto l’attrice che ha anche rivelato di aver pianto spesso negli ultimi giorni perché si è resa conto di non riuscire più a farsi capire dagli altri. “È tutto molto pretestuoso quando si parla di me. Quello che mi ha detto Anita durante la pubblicità, se lo avessi detto io a loro sarebbe bastato per dieci puntate. Io non posso dire niente, a me invece si può dire qualsiasi cosa”.

Beatrice ha aggiunto di essersi resa conto “che mi hanno schiacciata in un angolo”. E come detto nemmeno l’ultima notte dell’anno le ha portato un po’ di pace, visto che è rimasta sola. Eppure il pubblico continua a stare dalla sua. L’ultimo aggiornamento dal sondaggio sul portale Grande Fratello Forumfree per votare il preferito della settimana la vuole di nuovo al primo posto con il 56.02% delle preferenze.