“Mia madre è morta”. Scontro e dramma a Non è l’Arena, momenti difficili in diretta: “Stai zitta”

Momenti di tensione durante l’ultima puntata di Non è l’arena. Il conduttore, Massimo Giletti, ha dovuto mediare una discussione senza sosta che i è protesa per quasi dieci minuti tra le due figlie di una donna morta di Covid e curata da un medico a distanza e uno dei più controversi divulgatori no-green pass, Alberto Contri. Il conduttore ha raccolto in studio la testimonianza delle figlie di una donna non vaccinata infettata dal Covid-19 e morta per non essersi andata a curare in ospedale. “Il medico di base era in vacanza, a fare la settimana bianca, adesso non ricordo…”, racconta la figlia.

Ma qui il racconto a Non è l’arena si fa terrificante: a quel punto la madre, non fidandosi della sostituta, avrebbe contattato dei dottori “che stavano all’interno di questi gruppi di terapie per curare il Coronavirus da casa”, dice. La donna avrebbe quindi contattato un medico che le avrebbe addirittura tolto delle medicine per poi dargliene altre “senza averla mai visitata, né vista, né chiesto quali malattie lei potesse avere”. Il consiglio choc sarebbe stato anche quello di non recarsi assolutamente in ospedale “nonostante la saturazione era scesa sotto i limiti”. Naturalmente il sospetto è che quei giorni in cui lei era rimasta a casa possano essere stati fatali e possano averla portata alla morte.

A questo punto entra in discussione Alberto Contri, collegato in diretta e non in studio a Non è l’arena, che sin da subito ha iniziato ad inveire contro la giornalista Sandra Amurri e le figlie della donna morta. “Si è capito che questo medico è intervenuto addirittura 10 giorni dopo…”, ha detto. E ancora Contri dopo essere stato bloccato da una puntualizzazione: “Non interrompa! Adesso glielo dimostro. State zitte, non è possibile parlare in questo modo”.





Qui la figlia della donna diventa una furia: “Ma dimostra cosa? C’ero io con mia madre, mica lei. Cosa dimostra? È morta mia madre, le so io le cose! Lei non può parlare di un caso che non conosce”. Contri allora dice alla donna in studio a Non è l’arena: “L’unica cosa che ho capito è che questo medico, che abbia fatto bene o male, è intervenuto 10 giorni dopo da quando sono partiti i primi sintomi”.

Poi le dure parole riservate a Sandra Amurri: “La deve finire di dire delle frottole e di parlare di cose che non conosce. È chiaro? Perché lei non può fare la giornalista e poi dire che gli effetti collaterali sono nausea e poche cose e che non ci sono morti per il vaccino. Con lei non voglio più parlare”. Alla fine è Massimo Giletti che è costretto a riportare la calma nello studio di Non è l’arena.