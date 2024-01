Che aria tira dentro la casa del Grande Fratello? Si avvicina la puntata di lunedì 8 gennaio e nelle ultime ore l’umore di molti gieffini infatti sembra essere mutato in modo repentino. Molti musi lunghi e poca voglia di divertirsi a differenza dei sorrisi, dei balli e dei canti di poco prima. C’è chi ha pensato che fosse inevitabile vista la drammatica notizia della morte del padre di Beatrice Luzzi. Un fatto esterno alla casa che inevitabilmente ha sconvolto il programma e ha portato all’uscita di quella che era considerata una delle probabili candidate alla vittoria. A quanto pare non è questo il fattore che ha determinato tanta tristezza. Una concorrente ha smascherato gli altri inquilini.

A parlare di mancanza di empatia tra i concorrenti del Grande Fratello è stato addirittura Alfonso Signorini. Il conduttore si era sentito di pubblicare un post molto duro dopo l’uscita della Luzzi. Queste le sue parole: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole”, ha scritto su Instagram il conduttore, postando anche la foto natalizia pubblicata qualche settimana fa sulla copertina di Chi con protagonisti i concorrenti di questa edizione.

Greta sbotta contro gli altri inquilini: “No, non si fa cosi! Rispetto per Beatrice”

Alle stesse conclusioni è arrivata anche Greta Rossetti, che nonostante la giovane età si sta facendo apprezzare per i comportamenti da donna matura. In pratica, oggi è il compleanno di Max Varrese e c’erano inquilini cha pensavo di poter festeggiare l’evento. Ma così non è stato. Favorevoli al party si erano dichiarati Anita e Paolo. Contrario invece lo stesso festeggiato. Indeciso Maddaloni. Alla fine niente festa. Da qui secondo Greta la delusione dei gieffini.

Fiordaliso dice che i ragazzi sono tristi per il fatto di Beatrice

Greta: -“Spero sia per Bea, ma perché ieri no e oggi sì?”



GRETA NON SMETTERE MAI #grandefratello #gfpic.twitter.com/p2oIt29S1f — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 4, 2024

L’ex fidanzata di Mirko si è confrontata con Fiordaliso. Per la cantante non ci sono dubbi: il clima è condizionato dal lutto della Luzzi. “Penso che sia per il fatto di Bea sì. Dai, magari ieri no, ma ci vuole tempo per elaborare. Le senti dopo le cose, senti il peso del fatto che… spero che non sia che stanno giù perché non abbiamo potuto festeggiare Max. Anche lui mi sembra che abbia capito”.

Di parere assolutamente contrario invece Greta: “Onestamente no, non mi sembra che sia per Bea. Anche perché se era per questo motivo stavano così anche ieri sennò che fanno vanno a scoppio ritardato? Per questo ti dico che non mi pare sia questo”.