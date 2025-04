The Voice Senior entra nel vivo, con la semifinale di venerdì sera che ha decretato quali concorrenti potranno giocarsi la vittoria della finale in programma venerdì prossimo, 11 aprile. Sono dodici i finalisti che gareggeranno nel prossimo appuntamento su Rai 1, dodici concorrenti arrivati alla fine della serata del 4 aprile perché scelti, a volte con qualche difficoltà, dai giudici.

Dopo aver chiuso la fase delle Blind auditions, le tradizionali audizioni al buio, i cantanti in gara hanno infatti affrontato il tanto temuto Knockout, ovvero la semifinale. Un passaggio decisivo che ha costretto i coach a fare scelte difficili, rinunciando a molti dei propri talenti.

The Voice Senior, chi sono i finalisti di questa edizione

A inizio serata, Antonella Clerici si è però presa un momento per rivelare al pubblico quanto sia felice e soddisfatta del suo show: “Non dovrei dirlo io, ma questo programma è davvero un gioiellino e io sono orgogliosa di condurlo”.

Dopo questa affermazione, fatta non certo per cercare l’applauso ma sentita, la gara è entrata nel vivo e ognuno dei giudici ha dovuto scegliere i tre migliori cantanti per il proprio team, che come detto avanzeranno alla finale trasmessa venerdì 11 aprile. Scelte non facili e cariche di emozioni.

Un grande abbraccio a tutti i concorrenti che hanno reso speciale questa edizione ❤️



Il prossimo venerdì ci aspetta una grande festa della musica con la Finale di #TheVoiceSenior 🏆✨ pic.twitter.com/xFaEpY4OMX — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 4, 2025

Clementino per la sua squadra ha regalato il sogno ad Alessandro e ai due Luigi, dunque nel suo team ci sono Luigi Fontana e Luigi Lusi. Loredana Bertè, invece, ha convocato tra i finalisti Gianni, Paolo e la sua omonima, Loredana. Maura, Monica e Danilo le scelte finali di Arisa, mentre Gigi D’Alessio ‘si prende’ Graziella, Patrizia e Luca.