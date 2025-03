Nelle ultime ore, Javier è finito al centro di una polemica sui social, che ha rapidamente acceso il dibattito su X, dove molti utenti si sono scagliati contro il pallavolista argentino e hanno chiesto provvedimenti nei suoi confronti. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Nei giorni scorsi, i concorrenti del Grande Fratello sono stati chiamati per impersonare gli ex inquilini della casa e ognuno di loro ha dovuto fare l’imitazione di uno o più ex concorrenti. Helena Prestes, per esempio, si è calata nei panni del coreografo Enzo Paolo Turchi.

La concorrente si è travestita dal marito di Carmen Russo e ha divertito il pubblico a casa con la sua imitazione. Poi ci sono stati altri travestimenti nel corso della serata. Poi Helena Prestes ha messo la parrucca con dei capelli lunghi e neri e ha imitato l’amica Amanda Lecciso, ormai uscita dalla casa quasi un mese fa. A questo punto Javier ha scelto di travestirsi da Maxime Mbanda, ex concorrente del Grande Fratello, utilizzando del trucco per scurirsi la pelle.

Grande Fratello, bufera su Javier e l’imitazione di Maxime

Questa decisione ha scatenato una serie di reazioni, con molte persone che lo hanno accusato di aver compiuto un atto di blackface e di razzismo, scatenando una vera bufera sui socia. Il concorrente ha imitato Maxime Mbanda colorandosi il viso di marrone e molti hanno definito il gesto come un esempio di blackface, una pratica che ha radici storiche nel razzismo e nelle rappresentazioni offensive.

In molti hanno commentato: “Il Grande Fratello rappresenta l’italiano medio, ma non riescono a capire che il blackface è razzista”. Altri hanno aggiunto: “Potevano evitare di scivolare su questa questione, ma evidentemente non hanno imparato dai precedenti errori”. “Il Grande Fratello specchio dell’italiano medio ancora non hanno capito che fare la Blackface è razzista. Cristo santo quando si svegliano?”. “Poteva il GF non farsi mancare il blackface? Ovvio che no, perché le figuracce bisogna farle fino alla fine“.

Nonostante le forti critiche, numerosi fan di Javier hanno difeso la sua scelta, sottolineando che in Italia il trucco per imitare una persona di colore non ha lo stesso significato e le stesse connotazioni razziste che ha negli Stati Uniti. Un utente ha scritto: “Se io sono bionda, non posso essere rappresentata come bruna. Se sono cinese, non posso essere rappresentata come svedese. Non è razzista voler rappresentare Maxime come è”. “Ragazzi non siamo in USA, qui il trucco scuro non ha lo stesso significato”. “Vi pare normale scomodare il razzismo per del trucco? Quelle fuori di testa siete voi“.