Adesso che sembra ufficiale l’ingresso di Luca Vetrone al Grande Fratello tutti a chiedersi come reagirà Perla. Già “in crisi” con Mirko per l’arrivo di Greta nella Casa, l’ex protagonista di Temptation Island ha un debole per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e ora, secondo le indiscrezioni raccolte da Fanpage, prossimo a diventare concorrente del reality di Alfonso Signorini. Molto prossimo: si parla dell’entrata in scena entro la fine di dicembre 2023.

Perla e Luca Vetrone si sono conosciuti l’estate scorsa ma lei aveva ancora in testa Mirko e Igor, il tentatore con cui è presto finita, e non si è lasciata andare. Lo farà sotto le telecamere del Grande Fratello scatenando così la gelosia di Mirko? Oppure non avrà il tempo di ingelosirsi perché sarà eliminato? I sondaggi lo collocano in ultima posizione tra i nominati della settimana e dunque a forte rischio uscita.

GF, Mirko contro il concorrente cosa è successo con Perla

Sono ipotesi, nessuna certezza ancora, ma a quanto pare la gelosia è subentrata anche prima dell’arrivo di Luca Vetrone, di cui Mirko e gli altri non sanno nulla. Perché lunedì scorso nella Casa è arrivato un altro “bellone”, Federico Massaro, e il suo atteggiamento con Perla lo ha già infastidito.

Cosa è successo. Da quello che si è visto al Grande Fratello, c’è stato un abbraccio da dietro tra Federico Massaro e Perla Vatiero in piscina. E non è per niente andato giù a Mirko: “Federico stai in piscina e ti abbracci Perla da dietro, pare che sia andato apposta per fare così. Pensa che sono tutti scemi qua dentro? Te fai sti atteggiamenti con due persone… soprattutto Greta e vabbè“, ha detto con Paolo e Garibaldi.

“Ma secondo me abbraccia tutti“, il commento del bidello. Anche gli utenti hanno commentato la scena, eccome. “A lui sta proprio scoppiando il fegato”, “Lui non è reale, ripigliati bello mio“, “e se a Mirko fa incazzare Federico perché prende Perla e le mette il braccio intorno quando entrerà Luca Vetrone il suo c..o brucerà come l’inferno sto aspettandooooo“, si legge.