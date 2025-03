La scomparsa di Pietro Genuardi, avvenuta il 14 marzo scorso all’età di 62 anni, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia del sangue, ha scosso il mondo della televisione italiana. L’attore milanese, volto storico di “Centovetrine” e più recentemente de “Il paradiso delle signore”, ha lasciato tristezza e un vuoto immenso e tanti sono stati gli amici e colleghi che lo hanno ricordato con affetto, tra cui anche Anna Safroncik, distrutta dalla notizia.

È intervenuta in queste ore l’attrice che ha recitato accanto a Pietro Genuardi nella fiction CentoVetrine, dove erano Anna Baldi e Ivan Bettini. A AdnKronos ha detto che “È stato un faro sul set di ‘Centovetrine’, oggi siamo tutti molto tristi. Ci siamo sentiti noi del cast, eravamo molto legati. Anche se sapevamo della sua malattia, quando se ne va un amico il dolore è inaffrontabile”.

Anna Safroncik distrutta per la scomparsa di Pietro Genuardi

Per Anna Safroncik Genuardi è stato uno dei colleghi più gentili con i quali ha avuto modo di lavorare, “il miglior partner che io abbia mai avuto sullo schermo. Era un vero gentiluomo, non solo aveva rispetto per me come attrice ma anche come donna. Non sempre sul set si incontrano attori maschi gentili. Pietro, invece, era premuroso con tutti e un grande professionista”, ha continuato l’attrice.

E ancora: “Mi faceva ridere tantissimo. Io sono seria, forse troppo. Lui riusciva a strapparmi sempre un sorriso. Non perdeva occasione per portare allegria sul set. Oggi sono triste e incredula, non ho ancora realizzato”. Anche sui social Anna Safroncik ha voluto ricordare il suo amico.

Lo ha fatto con un video che riassume le scene più emozionanti di Anna e Ivan di CentoVetrine che avrà sicuramente commosso anche tutti i fan di una delle soap italiane più amate. Lo ha accompagnato da queste parole: “Amico mio, mi spezzi il cuore così. Oggi ci hai lasciati, non riesco ancora ad accettarlo. Quanta vita abbiamo vissuto insieme, quante emozioni, risate e lacrime abbiamo condiviso. Sei stato un vero amico per me e ti porterò sempre nell’anima. Riposa in pace”.