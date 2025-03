Si è spento all’età di 62 anni Pietro Genuardi, volto storico della televisione italiana, noto per i suoi ruoli in fiction di successo come Centovetrine e Il Paradiso delle Signore. L’attore lottava da tempo contro una grave patologia del sangue, che lo aveva costretto, lo scorso ottobre, ad annunciare il suo ritiro dal set della soap di Rai 1, dove interpretava il personaggio di Armando Ferraris.

In un messaggio toccante, Genuardi aveva comunicato la sua decisione di concentrarsi sulle cure, ringraziando il personale medico, il pubblico, i colleghi e soprattutto la sua famiglia, che gli è sempre stata accanto in questo periodo difficile. “È una battaglia dura, sarà lunga, ma con l’amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre, insieme alla preghiera e ai protocolli medici, tornerò più forte di prima. Grazie a tutti voi, voglio vivere almeno altri trent’anni per abbracciarvi uno per uno”, aveva dichiarato.

Leggi anche: Lutto nella televisione italiana, se ne va un grande attore: Pietro Genuardi è morto





Pietro Genuardi, chi è la moglie Linda

Dal 2020, Pietro Genuardi era sposato con Linda Ascierto, assistente di volo, conosciuta proprio durante un volo diretto in Kenya. La loro storia d’amore è sempre stata molto riservata, con Linda che ha preferito mantenere un profilo lontano dai riflettori. Tuttavia, l’attore non aveva mai nascosto i suoi sentimenti per lei, esprimendo parole di affetto in diverse interviste.

“Avere la mia donna accanto a me è una felicità immensa, ma anche quando siamo lontani so che ci siamo l’uno per l’altra”, aveva confessato nel 2019 a Diva e Donna. Sui social, Genuardi aveva condiviso diversi scatti della loro vita insieme, tra cui le emozionanti immagini del loro matrimonio, un giorno speciale in cui entrambi si erano giurati amore eterno.

Prima di incontrare Linda Ascierto, Pietro Genuardi era stato sposato con l’attrice Gabriella Saitta, con la quale aveva avuto, nel 1991, il figlio Jacopo. Sebbene il matrimonio sia terminato quando il bambino aveva otto anni, l’attore ha sempre mantenuto un ottimo rapporto sia con l’ex moglie che con il figlio.

Genuardi era profondamente orgoglioso di Jacopo, e in un’intervista aveva parlato apertamente dei suoi errori passati, tra cui un periodo di dipendenza dalla cocaina. Tuttavia, aveva trovato grande soddisfazione nel vedere che il figlio aveva saputo evitare simili pericoli. “Jacopo frequentava una compagnia in cui giravano le prime canne, e io gli dissi che non doveva sentirsi obbligato a seguire il gruppo per essere accettato. E così è stato. Sono un uomo fortunato ad avere un figlio come lui”, aveva raccontato.

Il loro splendido rapporto, secondo l’attore, era merito anche della madre Gabriella, con la quale aveva mantenuto un legame di rispetto e collaborazione per il bene di Jacopo. “Abbiamo sempre lavorato insieme per crescerlo nel miglior modo possibile. Auguro a tutti un figlio come il mio, perché con lui non ho mai avuto problemi”, aveva detto.

Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde un interprete apprezzato e una persona amata da chiunque lo abbia conosciuto. Il suo ricordo vivrà attraverso i personaggi che ha portato sullo schermo e l’affetto di coloro che gli sono stati vicini.