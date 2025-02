Giorgia è senz’altro una delle favorite numero uno alla vittoria di Sanremo 2025. Dopo aver conquistato la serata delle cover in duetto con Annalisa, la cantante è pronta per questa finalissima del 15 febbraio. Nelle ultime ore ha ricevuto un’enorme sorpresa che le ha cambiato in meglio la giornata, infatti il video apparso in rete ha fatto impazzire tutti i suoi fan.

A poche ore dalla finale di Sanremo 2025, Giorgia si è emozionata non poco per questa sorpresa pazzesca. Non si sarebbe mai aspettata una cosa simile, infatti pare proprio che non fosse nell’aria, ma quando lo ha visto comparire davanti a lei è esplosa letteralmente di gioia.

Sanremo 2025, sorpresa incredibile per Giorgia prima della finale

Chi le ha fatto questo regalo pazzesco a Sanremo 2025 ha scritto, riferendosi a Giorgia: “Allora ragazzi, sto facendo una sorpresa a Sanremo, tra poco la vedo. Lei non lo sa. Sono arrivato, sono in ascensore e sto per bussarle alla porta”. Quando la cantante che porta in gara la canzone La cura per me lo ha visto ha aperto la bocca in segno di sorpresa totale.

A incontrare Giorgia e a renderla felicissima è stato il suo compagno, ovvero il coreografo e insegnante di Amici, Emanuel Lo. Tra di loro c’è stato un abbraccio fantastico. Lui ha scrito sui social: “Giorgia è ‘la cura per me’. Sorpresa senza aver dormito un’ora”. Tantissimi fan dell’artista, famosi e non, hanno commentato con entusiasmo questo regalo speciale.

Giorgia era convinta che Emanuel Lo fosse ancora a Roma assieme al figlio Samuel, invece eccolo arrivare a Sanremo per assistere da vicino alla finalissima del Festival e per supportare l’artista.