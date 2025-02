Si avvicina la finale di Sanremo 2025, infatti nella serata di sabato 15 febbraio si scoprirà chi vincerà il Festival. Intanto, Achille Lauro ha annunciato qualcosa nelle ultime ore, infatti sono intervenuti addirittura i carabinieri stando a quanto riportato dallo stesso cantante in un’Instagram story. Erano apparsi anche dei video precedentemente, ma poi si è scoperto realmente cosa è successo.

Prima dell’ultimo atto di Sanremo 2025 si è verificato un episodio che ha lasciato tutti stupiti. Achille Lauro ha lanciato una sorta di allarme sui social e ha poi comunicato il perché stessero per giungere i carabinieri. Una situazione inaspettata, ma che comunque è stata giudicata in modo ironico dall’artista.

Sanremo 2025, Achille Lauro rivela cosa è successo in queste ore: “Pure i carabinieri”

Come ricostruito dal sito Leggo, Achille Lauro è uno degli artisti di Sanremo 2025 maggiormente graditi dal pubblico. Non a caso è uno dei candidati alla vittoria, assieme a Giorgia, Olly, Fedez, Lucio Corsi e Simone Cristicchi. I fan hanno deciso letteralmente di fargli un assalto nella giornata del 15 febbraio, ovviamente per manifestargli il massimo affetto.

Tantissimi suoi ammiratori l’hanno raggiunto nei pressi dell’hotel in cui alloggia a Sanremo, ma anche nel centro di Sanremo hanno continuato a inseguirlo per foto e per fargli i complimenti dal vivo. Achille Lauro ha apprezzato quel sostegno, ma poi le cose si sono complicate, come ha confermato lui stesso: “Siamo bloccati in un negozio con migliaia di fan fuori. Vi amo bellezze!! Stanno arrivando i carabinieri a liberarci“.

La canzone Incoscienti giovani ha conquistato tutti i suoi fan, che hanno deciso di raggiungerlo in massa. Ed è stato necessario l’intervento dei militari per aiutare Achille Lauro a poter proseguire la sua giornata senza intoppi.