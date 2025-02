Mentre su Rai1 andava in onda la terza serata del Festiva di Sanremo 2025, contemporaneamente su Canale 5 Alfonso Signorini tornava a collegarsi con la casa per una nuova diretta del Grande Fratello. Come sempre, non sono mancati scontri, sorprese e grandi annunci ma tra tutto quello che ha colpito molto il pubblico del reality è stata la brusca frenata nel rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez.

Durante il confronto con Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, che in questi giorni hanno avuto più di una discussione, la coppia della casa ha manifestato alcuni attriti legati soprattutto a un episodio avvenuto in puntata: la lite tra Helena e Lorenzo. Per Javier, infatti, la modella potrebbe essere ancora coinvolta dal coinquilino con cui proprio agli inizi del GF aveva avuto un feeling.

GF, lite improvvisa Helena e Javier

“Stasera ho visto cose che non mi sono piaciute, quindi sono molto confuso. Non mi è piaciuto il fatto che parte così in quinta nei confronti di Lorenzo: se davvero non te ne frega niente di una persona, lo dimostri con l’indifferenza che è l’arma migliore, e non accanendoti”. Helena ha ribadito che le sue attenzioni sono solo per Javier e di quanto si senta protetta da lui, ma al tempo stesso non può ignorare i dissapori con Lorenzo e quanto accaduto in puntata.

Ma non è finita qui perché la prima grossa crisi tra Helena e Javier al Grande Fratello è continuata quando Signorini ha invitato le coppie a baciarsi in occasione di San Valentino. “Perché non vi baciate?”, ha chiesto il conduttore alla coppia. “Perché prima vorrei chiarire questa situazione: non voglio passarci sopra e fare finta di nulla“, la risposta di Javier che fa da preludio a uno scontro acceso con Helena per il gioco per San Valentino che ha lasciato di sasso tutti, studio, concorrenti e pubblico.

H: perché ti da fastidio, io sono sempre stata così, non capisco

J: perché adesso stiamo insieme e me sta cosa da fastidio.



Lei si è rifiutata: “Lui ha fatto una battuta adesso, ha detto: ‘Mi piace competere’. Nel mio rapporto con lui non c’è niente da competere“. E Javier: “È un gioco. Te l’ho appena detto: non passo sopra questa cosa. Abbiamo tutto il giorno domani per chiarire”. “Mi hai ferita tu adesso” e lui è sbottato: “Vedi che reazioni hai? Se non te ne frega niente di una persona, non avresti queste reazioni. Perché non accetti il mio punto di vista e io devo sempre accettare il tuo?”. La lite per la cronaca è proseguita fino a notte fonda.