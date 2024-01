Momento di grande commozione al Grande Fratello per Vittorio, che non è riuscito a bloccare le sue lacrime. Nella mattinata del 6 gennaio il concorrente ha iniziato a sfogarsi innanzitutto con Fiordaliso, che ha subito capito cosa stesse succedendo al compagno di avventura. Ha provato a rincuorarlo, ma non è stato un compito agevole, dato che lui è sembrato essere troppo scosso.

Mentre erano nel giardino del Grande Fratello, Vittorio ha spiegato le ragioni delle sue lacrime. C’è una cosa che non gli permette di stare bene e andare avanti in questo modo sta diventando complicato per lui. La coinquilina ha voluto dirgli una frase per tentare di fargli alzare l’umore e rincorrere una speranza, ma poi c’è stato bisogno anche dell’intervento di Sergio.

Grande Fratello, Vittorio tra le lacrime: cosa gli è successo

Si è subito scoperto perché al Grande Fratello Vittorio sia in difficoltà e siano fuoriuscite delle lacrime, poi cadute sul suo volto. C’entra l’assenza di Beatrice, infatti Fiordaliso ha esclamato: “Lo so che ti manca Bea, per te lei è importante, Bea è Bea. Non riesco ad essere come lei perché tu con lei avevi un legame speciale”. Poi ha auspicato una cosa che lui vorrebbe a tutti i costi.

La cantante ha esclamato: “Vedrai che torna lunedì“. Ma Vittorio si è arrabbiato con se stesso, proprio perché non riesce a reagire bene all’assenza di Beatrice: “Mi dà fastidio che senza una persona di riferimento io mi senta perso“. E la coinquilina ha aggiunto: “Per tutti è così, in questo viaggio devi trovare un complice e lei era la tua sorella maggiore“. Poi Sergio ha voluto dire anche la sua su questo stato d’animo del giovane.

Vittorio e il legame con Beatrice: “Senza un punto di riferimento mi sento perso” 💔 #GrandeFratello pic.twitter.com/uxYOxsw4sD — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 6, 2024

D’Ottavi ha quindi affermato davanti a Vittorio: “Una persona la senti tanto dentro quando ti cambia in positivo. Non senti la mancanza di una persona che non ti ha portato nulla”. E Menozzi ha voluto dire grazie a Bea per il grande affetto dimostrato e i tanti importanti consigli avuti. E il suo augurio è quello di riabbracciarla al più presto. Addirittura alcuni utenti, però, ipotizzano che possa lasciare il programma a causa della sua enorme tristezza.